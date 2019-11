Ieper verkoopt Kampagnebos in Wijtschate aan Natuur en Bos Christophe Maertens

07 november 2019

16u05 5 Ieper De stad Ieper verkoopt het Kampagnebos en het ‘speelbos’ in Wijtschate aan het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. “De aankoop is een goede zaak voor alle partners: Ieper, Heuvelland en Natuur en Bos”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a).

“Dit bos is een van de vele eigendommen van het Ieperse OCMW, maar wordt net als de Gasthuisbossen in Ieper al meer dan twintig jaar beheerd door Natuur en Bos”, zegt Lieven Stubbe, diensthoofd milieueducatie en landschapszorg bij de stad Ieper. “Het was trouwens al eigenaar van het westelijke deel van het Kampagnebos en van het nabijgelegen bos Petit Bois. Onder impuls van Natuur en Bos werd in 2012 een officieel bosbeheerplan opgemaakt, met een toegangsregeling voor het speelbos.”

Mijnen en Kraters

Het resterend deel van het bos, dat nu wordt verkocht door het OCMW, is 11,2 hectare groot, het speelbos nog eens 1,5 hectare. Het volledige Kampagnebos is twintig hectare groot en staat bekend om zijn Duitse oorlogsrelicten, waaronder bunkers en een mijnschacht. Met de wandelfolder ‘Mijnen en Kraters’ van Westtoer kan de wandelaar het bos en deze relicten verkennen.

“Met het bosbeheer streven we naar een herstel van het streekeigen loofbos. De experimentele aanplantingen met verschillende naaldhoutsoorten uit de jaren ’60 en exoten als Amerikaanse vogelkers worden vervangen door autochtone loofbomen en struiken. Het bos bezit een grote natuurwaarde, met onder andere verspreide lindebomen, olmen, Europese vogelkers, daslook, bosanemoon en boshyacint”, reageert Natuur en Bos.

Bezoeker

“Deze aankoop is een goede zaak voor alle partners: Natuur en Bos kan haar bosbeheer nu op eigen eigendom verder uitwerken. De gemeente Heuvelland kan blijven beschikken over het speelbos en het OCMW van Ieper kan met de financiële middelen andere sociale projecten ondersteunen”, zegt schepen Valentijn Despeghel. “Voor de bezoekers verandert er niets. Die kunnen blijven genieten van de prachtige natuur.”