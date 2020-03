Ieper verandert in een spookstad, ook WO I-begraafplaatsen krijgen geen kat meer op bezoek Christophe Maertens

16 maart 2020

17u34 92 Ieper Niet alleen afgelopen weekend leek Ieper al een beetje in een spookstad te veranderen, ook op de eerste werkdag van deze coronaweek is het doodkalm in de stad. Op de militaire begraafplaatsen in de regio heerst stilte.

Sinds de overheid maatregelen oplegde tegen het coronavirus viel het openbaar leven in de stad stil. Ieper, en vooral het centrum, krijgt op normale dagen heel wat toeristen, waaronder veel buitenlandse scholieren, over de vloer. Vorige week was bovendien de Kattefoor nog op de markt te vinden. Echter, maandag leek Ieper langzaam maar zeker te veranderen in een spookstad.

Ook op de militaire begraafplaatsen in de regio lijkt het bezoek stil te vallen. Op de grootste begraafplaats in de streek, Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke, zijn zelfs op een doorweekse dag altijd wel toeristen te vinden. Sowieso is het er altijd relatief stil, maar maandag was het er echt muisstil.

Meer over Ieper