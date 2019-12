Ieper veegt de goten: “We houden van een propere stad” Christophe Maertens

03 december 2019

15u25 0 Ieper De Ieperse groendienst veegt deze maand met speciale machines de straatgoten.

De groendienst plant een veegronde van de goten in Ieper en de deelgemeenten. “Zo proberen we de goten van de stad proper en onkruidvrij te houden. Dit past dan ook in het pesticidenvrij beheer van ons openbaar domein”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Om de veegronde goed te laten verlopen, vragen we aan alle Ieperlingen om de parkeerverboden te respecteren, anders kan de veegmachine zijn werk niet doen.”

Regenwater

Volgens de politiewet is elke bewoner verantwoordelijk voor het schoonhouden van de stoep en goot aan zijn eigen woning. Daarom veegt de groendienst alleen straatgoten, parkeerzones en randen van pleinen die langs openbaar domein liggen. “De veegmachine neemt zo veel mogelijk onkruid weg. Daarnaast wordt alle vuil uit de goten verwijderd. Daardoor kan het regenwater makkelijker wegstromen en kan nieuwe onkruid zich moeilijker vestigen omdat het geen grond heeft om in te groeien”, besluit Goudeseune.