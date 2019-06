Ieper toont zijn verleden tijdens Archeologiedagen Christophe Maertens

07 juni 2019

15u39 0 Ieper In Ieper kun je tijdens de Archeologiedagen vier interessante plekken bezoeken. Op Sint-Jan zijn de resten van een ‘leprozerie’, een plaats voor melaatsen, te zien.

Op 14, 15 en 16 juni vinden de Archeologiedagen plaats. “Die moeten de Vlaamse archeologie een boost geven”, zeggen Forum Vlaamse Archeologie en de Vlaamse Provincies, de organisatoren. “Onze bodem zit vol verhalen die verteld willen worden. Als we het publiek tonen hoe archeologie helpt deze verhalen soms letterlijk aan de oppervlakte te brengen, vergroten we de interesse voor deze boeiende wetenschap.”

In Ieper nemen archeologen bezoekers mee naar de ‘Hooge Siecken’ in Sint-Jan. Daar brachten opgravingen sporen van een belangrijke site aan het licht, maar binnenkort verdwijnt die voorgoed onder de grond. Bijna achthonderd jaar geleden werd er op zowat een kilometer buiten de stad een nieuwe ‘leprozerie’ gebouwd, ook gekend als ‘de hooge siecken’: een plek waar melaatsen in een afzonderlijke gemeenschap leefden.

Daarnaast kun je tijdens de Archeologiedagen speuren naar de aanwezigheid van Romeinen in Ieper en naar archeologische sporen van WO I aan de Palingbeek. Tenslotte kunnen mensen het rijke middeleeuwse verleden van de stad ontdekken in het Yper Museum. Daar loopt de tentoonstelling ‘Graven in de stad’ over de opgravingen van de oude Sint-Niklaasparochie. Meer info op archeologiedagen.be.