Ieper stopplaats voor rally ‘Peking to Paris’ Christophe Maertens

01 juli 2019

11u01 23 Ieper De stad Ieper is op zaterdag 6 juli een stopplaats voor de deelnemers van de rally ‘Peking to Paris’.

De Peking to Paris Motor Challenge is een unieke rally en de langste race ter wereld voor oude wagens. Aan het evenement mogen alleen voertuigen deelnemen die voor 1976 werden geproduceerd. De deelnemers volgen het spoor van de pioniers die hen dat in 1907 voordeden. “We zijn fier dat we een stopplaats in Ieper kunnen organiseren”, zegt Jan Huyghe van Club Superstage. “De deelnemers zullen bij hun doortocht in Ieper al meer dan achtduizend kilometer op de teller hebben staan en landen zoals Mongolië, Rusland en Polen hebben doorkruist.”

Op zaterdag 6 juli gaat om 15 uur de Ypres Historic Regulary Bar Open op de Grote Markt. Tussen 15.45 en 22.30 uur arriveren de wagens op de Grote Markt. Zondag vertrekken ze vanaf 8 uur naar Parijs.