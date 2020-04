Ieper steunt humanitaire noodhulp coronavirus in het zuiden Christophe Maertens

30 april 2020

12u07 0 Ieper Het Ieperse stadsbestuur maakt 2.500 euro vrij voor humanitaire noodhulp aan Artsen Zonder Grensen als steun bij hun aanpak van covid-19.

“Deze coronacrisis is een mondiaal probleem en kunnen we alleen samen in solidariteit met andere landen aanpakken”, zegt schepen Noord-Zuidwerking Valentijn Despeghel (sp.a). “De stad wil mee dat signaal geven en geeft daarom een financiële steun van 2.500 euro voor noodhulp aan Artsen Zonder Grenzen. Pas als corona wereldwijd onder controle is, wacht ons weer een normaal leven.”

De pandemie heeft een grote impact op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Artsen Zonder Grenzen verleent concrete noodhulp in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië en Noord- en Zuid Amerika. In Mali ondersteunt AZG een covid-afdeling in Bamako. En in Abidjan, Ivoorkust helpen ze het transitcentrum om mensen met symptomen te screenen en door te verwijzen naar een zorgcentrum.

Voorzitter Noord-Zuidraad Paul Viaene : “Artsen Zonder Grenzen heeft jarenlange ervaring en expertise met het bestrijden van besmettelijke ziektes. Met financiële steun kunnen zij hun activiteiten uitbreiden”, aldus Paul Viane, de voorzitter van de Noord-Zuidraad.