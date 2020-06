Ieper start een inzamelactie voor tweedehandssportspullen Christophe Maertens

03 juni 2020

07u39 0 Ieper Verschillende diensten van Stad Ieper, het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie en Kringloopwinkel West zetten een inzamelactie voor tweedehandssportkledij en -materiaal op poten.

“Sportkledij en -materiaal is duur en toch ligt het vaak thuis in de kast stof te vangen”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Dat is jammer, want deze spullen kunnen heel wat jongeren die willen sporten gelukkig maken en de sport ook meteen toegankelijker maken. Het blijkt dat er vaker nood is aan een sportkledij en materiaal om te sporten bij de doelgroep. Nu werken sportclubs en welzijnsorganisaties dit vaak zelf uit en rekenen ze daarvoor op de goodwill van vrijwilligers. “De verschillende diensten en overlegplatformen willen het aanbod van tweedehandssportspullen meer gestructureerd aanpakken met Kringloopwinkel West als centraal inzamelpunt. De kringloopwinkel is goed gekend en zorgt zo voor weinig drempels om spullen te kopen of aan te bieden”, aldus de schepen van Sport.

Ten nisrackets en judopakken

“Door samenwerking kunnen we meer mensen in financiële nood kansen geven, ook op het vlak van sportbeleving, en dat is hartverwarmend” voegt schepen van welzijn Eva Ryde (N-VA) daar aan toe. “We zijn dankbaar voor de enthousiaste inzet van de welzijnspartners binnen het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie om dit project te doen slagen.” Begin juni kunnen mensen bij Kringloopwinkel West terecht om te klein geworden judopakken, turnpakken, tennisrackets, voetbalschoenen, scheenbeschermers … binnen te brengen. Vanaf dinsdag 18 augustus komt dit aanbod van sportkledij en –materiaal te koop in de kringloopwinkel. Meer info via www.dekringwinkel.be/west.