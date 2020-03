Ieper stapt over op beperkte dienstverlening Christophe Maertens

13 maart 2020

08u10 8 Ieper De stad Ieper sluit in aanvulling op de federale maatregelen een groot aantal van haar stadsgebouwen en diensten. Dat gebeurt vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april.

Deze stedelijke locaties worden gesloten: de bibliotheek, het stadsarchief, CC Het Perron, het zwembad, alle sportcentra, de lokale dienstencentra, het jeugdhuis en de concertzaal. Ook het In Flanders Fields Museum, het Yper Museum en het Merghelynckmuseum gaan dicht, net als alle ontmoetingscentra en zalen in het beheer van de stad en het OCMW.

Online dienstverlening

Het stadsbestuur vraagt bij voorkeur telefonisch of digitaal contact op te nemen met de diensten. Attesten, akten en andere officiële documenten kunnen via de online dienstverlening opgevraagd worden. Ieper roept alle inwoners op alleen in hoogdringende gevallen langs te komen. Mensen die ziek of grieperig zijn, worden sowieso verzocht thuis te blijven. In dé Academie worden, net als in de scholen, de lessen opgeschort vanaf zaterdag 14 maart tot en met 3 april. In dé Academie wordt geen opvang voorzien. Meer info op www.ieper.be/coronavirus.