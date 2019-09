Ieper shopt op Tooghedagen Joyce Mesdag

08 september 2019

19u40 0

Dit weekend beleefde Ieper hoogdagen met de jaarlijkse Tooghedagen, braderiedagen waarop de Ieperse handelaars hun nieuwste collecties voorstellen aan het ruime publiek. De Tooghedagen gingen ook dit jaar gepaard met heel wat animatie. Het Centrummanagement organiseerde op de Grote Markt voor het vierde jaar op rij een Iepers Autosalon. Op zaterdag kon je een initiatie streethockey volgen dankzij de Westhoek Wildcats. Day’s Workout Gym zorgde voor wat ambiance op de Grote Markt, met een demo. Anna en Mien Verstraete uit Ieper kwamen kijken of er geen koopjes te doen waren. “Vorig jaar hadden we hier een standje met onze chiro”, zegt Anna. “Dit jaar niet, dus ik kan nu eens gewoon als bezoeker op de Tooghedagen rondwandelen. We hebben nog niet veel geld uitgegeven, we hebben enkel nog maar een verjaardagscadeautje gekocht voor iemand die binnenkort jarig is.” Vandaag werden de Tooghedagen nog versterkt dankzij de In Flanders Fields Marathon en Dwars door Ieper. Wie de Tooghedagen gemist heeft, geen nood. Maandag is de laatste dag.