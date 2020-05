Ieper schrijft wedstrijd uit voor een kunstwerk in de natuur Christophe Maertens

26 mei 2020

16u48 0 Ieper De stad Ieper organiseert een wedstrijd voor een nieuw kunstwerk op een klein natuurgebied tussen de vaart Ieper-Komen en de Hommelhofstraat. Het (natuur)kunstwerk komt midden in een boomgaard aan de Hommelhofstraat en het zijn de bewoners die uiteindelijk de eindkeuze mogen doen.

Langs de Hommelhofstraat in Ieper vonden de afgelopen jaren verschillende natuurinrichtingswerken plaats. Zo plantte de stad er een boomgaard met fruitbomen aan die aansluit bij de vaart en het Bijlanderpad aan de overzijde. “We kijken nu uit naar het plaatsen van een kunstwerk op die plek”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Het kunstwerk moet de beleving van de site versterken en krijgt een permanent karakter.”

Het is de bedoeling om via een wedstrijd een origineel kunstwerk te selecteren dat een eenheid vormt met de natuurlijke omgeving van de boomgaard en dat bij voorkeur aansluit bij het water. “Jan Yperman, de voormalige directeur van cc De Steiger in Menen, is voorzitter van de jury”, aldus de schepen. “Het eindoordeel wordt echter overgelaten aan de bewoners van de Hommelhofstraat. Ze mogen kiezen uit de drie door de jury geselecteerde werken.” De uiteindelijke winnaar ontvangt 7.500 euro om het project te realiseren.

“De nieuwe creatie moet duurzaam zijn, maar ook weer- en windbestendig, veilig en kindvriendelijk”, zegt juryvoorzitter Jan Yperman. De wedstrijd staat open voor iedereen ouder dan 18 jaar en woonachtig in Ieper, of in de stad Ieper geboren. Ook leerlingen en leerkrachten van dé Academie mogen deelnemen, net als deelnemen in groep is toegelaten. Kandidaten kunnen zich inschrijven voor 30 oktober 2020 per mail naar cultuurbeleid@ieper.be of per post naar Commissie Kunst in de Openbare Ruimte, Ter Waarde 1 in Ieper.

De documenten die moeten worden binnen gestuurd zijn:

- Personalia deelnemer(s): naam + voornaam + volledig adres + telefoon + mailadres.

- Kopie van identiteitskaart. Bij groepsdeelname volstaat kopie van ID-kaart van de verantwoordelijke.

- Een korte toelichting van max 1 blz met inhoudelijke duiding van het voorgestelde kunstwerk.

- Technische specificaties over het voorgestelde kunstwerk moet volgende elementen bevatten: een duidelijke schets (format A4), de precieze afmetingen, soort materiaal, handleiding voor plaatsing en verankering en onderhoud van het kunstwerk, eventueel foto’s.

“In december 2020 maken we de winnaar bekend”, zegt schepen Despeghel. “Het bekroonde kunstwerk moet door de kunstenaar op zijn plaats staan tegen uiterlijk 1 juni 2021”, klinkt het “De bekroonde kunstenaar ontvangt een eerste schijf van 3.750 euro bij de bekendmaking en de rest van het bedrag na de volledige realisatie van het werk. De jury oefent controle uit op het verloop van de uitvoering en de plaatsing.”