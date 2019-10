Ieper rondt campagne #SportersBelevenMeer succesvol af Christophe Maertens

03 oktober 2019

17u25 2 Ieper Ieperling Bart Lemahieu is als winnaar uitgeloot bij de campagne #SportersBelevenMeer. Meer dan tweehonderd mensen werden opgenomen in een klassement verbonden aan het initiatief.

Deel van de campagne was de #IeperChallenge, verschillende loop-, wandel- en fietsparcours op de sociale media van Ieper. “Door deze route af te leggen en te registreren via de STRAVA-app werden sportievelingen opgenomen in een klassement”, zeg schepen Patrick Benoot. “De challenges waren voor iedereen toegankelijk, dus ook voor de recreatieve wandelaar, jogger of fietser. Meer dan tweehonderd mensen namen er aan deel.”

Een onschuldige hand heeft een winnaar uitgeloot: Bart Lemahieu. Bart fietste en liep verschillende #IeperChallengeparcours af. Hij kreeg van de schepen, sportfunctionaris Tom Nelissen en B&B-uitbater Jimmy Demunck een gratis weekendarrangement. Lemahieu mag in eigen stad gaan logeren in Bike en Breakfast, een gastenkamer in de Neerstraat in Ieper. Uitbater Jimmy is een ervaren fietsbegeleider en neemt zijn gasten graag mee door de Ieperboog, Westhoek of Heuvelland.

“Voor deze actie kreeg Ieper niet alleen de steun van gastenkamer Bike and Breakfast, maar ook van een aantal sportievelingen en sportclubs”, zegt de schepen. “Zij hielpen ons om de campagne bekender te maken bij het publiek. Ze hebben zich geëngageerd om de #IeperChallenge parcours extra in de verf te zetten op hun sociale media. Daarom zijn we Emma Meesseman, sportman van het jaar Kenneth Tancré, sportvrouw van het jaar Leen Corneillie, Bart Callens, Steve Noyelle, Wesley Butstraen, Marvin Odent en loopclubs de Lokomotiefrunners en de Stresskikkers erg dankbaar.”