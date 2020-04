Ieper roept op: “Leraars, zet je leerlingen aan het werk rond de Vredesprijs” Christophe Maertens

19u04 0 Ieper De stad Ieper zal voor de zevende keer haar Vredesprijs uitreiken aan een persoon of een organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt. Normaal was er op 22 april een evenement gepland, maar door de coronacrisis werd dat afgelast.

In mei 2019 herleidde het selectiecomité voor de Vredesprijs de lijst van 48 voorgestelde kandidaten tot een lijst van 5 genomineerden. De Ieperlingen en de Ieperse jeugd kunnen de laureaat voor de Vredesprijs 2020 kiezen. Normaal was er op 22 april een evenement gepland om een stem uit te brengen, maar door de coronamaatregelen is dat afgelast. De afgelasting van het evenement betekent echter niet dat mensen niet meer kunnen stemmen. De stad stelt leraars voor de leerlingen even aan het werk te zetten rond de genomineerden en de leerlingen op te roepen om hun stem uit te brengen. Stemmen kan nog tot 30 mei.