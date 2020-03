Ieper promoot fietsen met nieuwe website, met routes voor zowel de recreatieve als de sportieve fietser Christophe Maertens

13 maart 2020

13u06 0 Ieper Nu de herdenkingsperiode 2014-2018 al even achter ons ligt, boort de stad Ieper nieuwe doelgroepen aan, zoals fietstoeristen. Op de nieuwe website Nu de herdenkingsperiode 2014-2018 al even achter ons ligt, boort de stad Ieper nieuwe doelgroepen aan, zoals fietstoeristen. Op de nieuwe website fietsenvanuitieper.be is heel wat info te vinden voor zowel de recreatieve als de sportieve fietser.

“We willen Ieper in de markt zetten als ideale uitvalsbasis om de Westhoek en Noord-Frankrijk met de fiets te verkennen”, legt directeur Peter Slosse van Toerisme in Ieper uit. “Ieper beschikt over bijna vijftig fietsvriendelijke logies met meer dan 1.300 bedden. Deze voldoen aan zes criteria, zoals een veilige fietsberging en een fietsreparatiekit, een fietsenherstelplaats en er worden fietskaarten aangeboden. Tot slot kan de bezoeker er info krijgen over de fietsroutes en over de wijde regio.”

Oorlogsmonumenten

Op de nieuwe website en in nieuwe brochures vind de fietser onder de noemer ‘Trap er eens op uit’ info voor de recreatieve fietser. Twee uitgelichte fietstochten zijn de Ieperboog fietsroute van 36 kilometer en de vredesroute van 45 kilometer. De Ieperboog fietsroute verwijst naar een ingenieus loopgravensysteem uit WO I. Op de route houdt de deelnemer halt aan gekende oorlogsmonumenten, zoals Hill 60, Hill 62, Tyne Cot Cemetery en Essex Farm Cemetery. De Vredesroute neemt je mee langs de Ieperboog en voegt daar onder andere nog een etappe in Langemark aan toe die passeert langs het Duitse Soldatenfriedhof.

Plugstreets

Sportieve fietsers kunnen de route Gent-Wevelgem in Flanders Fields aanpakken. “Het is een pittig parcours, goed voor 128 kilometer aan pure wilskracht en uithoudingsvermogen. De deelnemers bedwingen de elf hellingen en doen de drie beruchte Plugstreets - de halfverharde wegen rond Ploegsteert - aan. Eindigen doe je met een dubbele beklimming van de Kemmelberg. Voor wie het te zwaar is, kan kiezen voor het traject van 100 kilometer”, weet Slosse.

Op fietsenvanuitieper.be wordt het aanbod voorgesteld en kan de bezoeker info vinden over de overnachtingsmogelijkheden. “Ook het fietsrouteaanbod met downloadbare routes zijn op de site te vinden”, besluit de Toersimedirecteur. “In de komende maanden worden verschillende promotieacties gepland.” Door de coronamaatregelen zullen die de eerste weken nog op een laag pitje staan.