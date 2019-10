Ieper plant vredesboom Christophe Maertens

31 oktober 2019

15u28 0 Ieper Naar aanleiding van wapenstilstand plant de stad Ieper twee vredesbomen aan in Le Touquet Park.

Vorig jaar plantte de stad Ieper op vraag van het Agentschap Natuur en Bos een Vredesboom naar aanleiding van het einde van de eeuwherdenking van WO I. Een eeuwenoude traditie wil namelijk dat op het einde van een belangrijke gebeurtenis een Vredesboom wordt geplant. Het schepencollege wil het initiatief dat vorig jaar is gestart verderzetten en jaarlijks naar aanleiding van wapenstilstand WO I ergens in Ieper een Vredesboom planten. “Dit jaar planten wij twee bomen, beide Ginkgo’s. De eerste boom komt uit het Duitse stadje Volkmarsen, de tweede boom groeide uit een zaad van een Ginkgo Biloba die de atoomaanval op Hiroshima in 1945 overleefde”, aldus het stadsbestuur. Beide bomen worden geplant op zondag 10 november om 11u00 in het Le Touquet park. Iedereen welkom op dit symbolische moment vanaf 10.45 uur in het park.