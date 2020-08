Ieper past openingsuren en tarieven aan voor zwembad: “We willen de zwemmers kwaliteit blijven garanderen” Christophe Maertens

27 augustus 2020

05u52 0 Ieper Vanaf september worden de openingsuren van het zwembad van Ieper tijdelijk aangepast naar aanleiding van de coronamaatregelen. Dat is nodig om alle gebruikers van het zwembad zo veilig en vlot mogelijk te laten zwemmen. Ook de nieuwe tarieven voor het zwembad gelden vanaf 1 september.

Tijdens de schooluren is het zwembad uitsluitend voor scholen toegankelijk. Voor het publiek zijn er tijdsblokken in de ochtend, de middag, de namiddag en de avond. Om zeker te zijn van een zwembeurt, reserveer je best op sport.ieper.be, want er is een beperkt aantal bezoekers per tijdsblok.

Richtlijnen

• Dragen van mondmasker is verplicht tot in de kleedcabine.

• Afstand houden van andere bezoekers en van personeelsleden.

• Beperkt aantal bezoekers tijdens publiekzwemmen.

• Na affluiten van de redders (einde blokuur) dient het zwembad na 15 minuten verlaten te worden.

Nieuwe tarieven

“Willen we de zwemmers kwaliteit blijven garanderen, dan kunnen we niet anders dan de tarieven aanpassen aan de situatie van vandaag”, zegt schepen van Sport Patrick Benoot (Open Ieper). “Om het nieuwe tarief te bepalen, hebben we vergeleken tussen Ieper en gelijkaardige steden en omliggende gemeenten, maar altijd met het idee om het zwemmen betaalbaar te houden voor iedereen. De laatste aanpassing dateert van 2003.”

Kinderen onder de 6 jaar zwemmen gratis, kinderen tussen 6 en 12 jaar en 65-plussers betalen twee euro. Vanaf 12 jaar en voor personen met een handicap is de prijs drie euro. Jongeren tot 18 jaar in groep vanaf twintig personen betalen twee euro. Meer info op www.ieper.be en in een nieuwe folder.