Ieper organiseert blokcentrum voor studenten in coronatijden: “Er gelden duidelijke voorwaarden” Christophe Maertens

20 mei 2020

06u51 1 Ieper Stad Ieper zet deze examenperiode wel degelijk een blokcentrum voor haar studenten. “Om alles veilig te laten verlopen worden maximaal 60 studenten per dag toegelaten en is reserveren op voorhand verplicht”, klinkt het.

Blok@Ieper zal plaatsvinden in de Fenix vanaf 25 mei tot en met 19 juni, telkens op weekdagen van 8 uur tot 16.30 uur. “We zijn tevreden dat we onze studenten toch een blokcentrum kunnen aanbieden”, zegt schepen van Jeugd Dimitry Soenen (N-VA). “Toen de Nationale Veiligheidsraad groen licht gaf, gingen we meteen aan de slag en werkten we de nodige voorzorgsmaatregelen uit rond social distancing en hygiëne. Zoals voorgeschreven zal er hierop toezicht gehouden worden, en we rekenen uiteraard op onze studenten om de regels strikt na te leven.”

In het blokcentrum in de Fenix zullen in eerste instantie 60 plaatsen aangeboden worden: 50 zullen vrij te reserveren zijn via de Facebookpagina Blok@Ieper, waar elke woensdagavond om 20 uur een formulier online zal komen voor de week daarop. De overige 10 plaatsen worden voorbehouden voor studenten uit kwetsbare thuissituaties.

Duidelijke voorwaarden

1. De student neemt alle nodige studiematerialen (papier en schrijfgerief) zelf mee. Materiaal wordt niet gedeeld en er is geen WIFI voorzien.

2. De studenten passen een correcte hoest- en nieshygiëne toe (elleboog).

3. Iedereen brengt zelf papieren zakdoeken mee en de zakdoek gaat na gebruik recht de vuilnisemmer in.

4. Er zal geen aparte ruimte voorzien worden om te eten noch te drinken.

5. Iedereen tekent het register bij start van de dag op zijn tafel (telkens invullen voor de dag zelf in het kader van tracing).

6. Wie zich ziek voelt, blijft verplicht thuis en verwittigd meteen de verantwoordelijke om verdere verspreiding tegen te gaan (dit kan via e-mail naar ‘charina@jocieper.be’).

7. De opgelegde maatregelen moeten worden gerespecteerd, zoals de social distancing regel van 1,5 meter (ook buiten, bij het wachten ‘s ochtends en tijdens pauzes). Als er kans is dat de 1,5m regel niet kan gerespecteerd worden, dan is een mondmasker verplicht (bij binnenkomen en buitengaan en naar het sanitair gaan).

8. De student zit de volledige week op dezelfde plaats, er worden geen stoelen of tafels verplaatst.

9. Er wordt geen drank of koffie voorzien.

10. Studenten reserveren voor een volledige dag. Er is verplichte pauze tussen 12 uur en 12.30 uur.

11. Enkele Ieperse studenten (en studenten uit deelgemeenten) zijn toegelaten.

Ontsmettingsgel

“Vanuit de jeugddienst voorzien we voldoende afstand tussen de tafels, een afgescheiden in- en uitgang, enkele poetsbeurten en faciliteiten om de handen te wassen en ontsmettingsgel”, klinkt het. “Als blijkt dat het niet mogelijk is de opgelegde voorwaarden na te leven, dan zal de organisatie van het blokcentrum tijdelijk worden opgeschort.” Meer info en communicatie via de Facebookpagina Blok@Ieper.