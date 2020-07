Ieper opent overdekte fietsenstalling op de Grote Markt: “Het zal onze stad nog aantrekkelijker maken voor fietsers deze zomer” Christophe Maertens

15 juli 2020

15u18 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper heeft het stadsbestuur een overdekte fietsenstalling geopend. Het gaat om een pop-upinitiatief voor juli en augustus. “Zowel inwoners als bezoekers zullen hun tweewieler er droog kunnen stallen in het centrum. Het zal onze stad nog aantrekkelijker maken voor fietsers deze zomer”, meent burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

Nu heel wat Belgen hun vakantie in eigen land doorbrengen, verwacht Ieper dat het fietstoerisme deze zomer sterk zal toenemen. “We willen zoveel mogelijk mensen overtuigen de streek te verkennen met de fiets”, zegt schepen van Toerisme Diego Desmadryl (Open Ieper) “Met deze overdekte stalling in het hart van de stad geven we hen de mogelijkheid hun fiets te stallen als ze gaan shoppen, langsgaan bij de restaurants en cafés of een van onze musea bezoeken.”

Voordelen

Je vindt de fietsenstalling aan Grote Markt 6, bij veel Ieperlingen bekend als de Clichy. “Voordelen van deze overdekte fietsenstalling zijn dat de fietsen droog kunnen staan als het regent en dat we geen openbare ruimte moeten innemen”, legt de burgemeester uit. “De gelijkvloerse verdieping staat te koop en staat dus nog leeg. Deze week bereikten we een akkoord voor dit pop-upinitiatief. De technische dienst voert enkele aanpassingen uit waardoor het gebouw vlot toegankelijk is met de fiets”, gaat Talpe verder. De fietsenstalling zal tot eind augustus op zaterdag en zondag toegankelijk zijn van 10 tot 18 uur. “Een fietsvriendelijke stad is een prioriteit voor ons en dit initiatief sluit hier goed bij aan. Nadien zullen we dit evalueren naar de toekomst toe”, besluit de burgemeester.