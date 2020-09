Ieper ontrolt de vredesvlag: “Vrede ligt ons nauw aan het hart” Christophe Maertens

10u54 0 Ieper Onder begeleiding van de Koninklijke Harmonie Ypriana werd zaterdagavond op de Grote Markt voor een 4de keer ooit de reuzevredesvlag ontrold. “Onze boodschap is duidelijk: vrede wereldwijd uitdragen, letterlijk en figuurlijk.”

De vlag werd in 2017 genaaid door 35 mensen en meet 58 meter op 31 meter, goed voor 1.800 vierkante meter. De vlag werd ontrold naar aanleiding van 21 september, de dag die door de Verenigde Naties (VN) is uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vrede. Vredesstad Ieper kan dat niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. “Vrede ligt ons Ieperlingen nauw aan het hart”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), ”en dat om evidente redenen. Meer dan 100 jaar geleden maakte de Eerste Wereldoorlog hier ontelbare slachtoffers en werd onze stad volledig verwoest.”

De stad gaf gehoor aan de oproep van de vzw Vrede om op 21 september vredesvlaggen uit te hangen aan openbare gebouwen en langs invalswegen. Ook de inwoners wordt gevraagd een vredesvlag aan de gevel te hangen. Nog in het kader van de Internationale Dag van de Vrede organiseerde de stad de conferentie ‘No more Hiroshima, No more Nagasaki’. Het is dit immers jaar 75 jaar geleden dat de twee Japanse steden het slachtoffer werden van een atoomaanval, meteen goed voor 140.000 en 70.000 slachtoffers.