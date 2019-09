Ieper ontplooit reuzevredesvlag en bevestigt daarmee haar vredesengagement op Internationale Dag voor de Vrede Christophe Maertens

22 september 2019

13u55 0 Ieper Vredesstad Ieper was het aan zichzelf verplicht om op de Internationale Dag voor de Vrede de nodige aandacht aan het thema te besteden. Er werd niet alleen opgeroepen om overal vredesvlaggen uit te hangen, op de Grote Markt rolden vrijwilligers nog eens de reuzevredesvlag uit. “Mensen rond de vlag brengen is op zich al een verbindende activiteit.”

In 2017 werd in Ieper een reuzevredesvlag gestikt. In het doek zit niet minder dan 2 kilometer stof verwerkt. Zaterdag, op de Internationale Dag voor de Vrede, plooiden vrijwilligers de vlag nog eens open op de Grote Markt. “Het leek ons goed om op deze dag het vredesengagement van de stad nog eens klaar en duidelijk kenbaar te maken”, zegt vredesambtenaar Filip Deheegher. “Je ziet dat er mensen zijn binnen de stad die de titel van vredesstad mee willen helpen uitdragen. De stad zal in de toekomst haar engagement verder opnemen. We gaan blijven activiteiten organiseren zoals vandaag. Daarnaast blijven we de Vredesprijs van Ieper op poten zetten. Volgend jaar volgt de zevende editie. En Ieper zal ook haar betrokkenheid binnen het internationaal netwerk van Mayors for Peace blijven uitbouwen. Verder zijn we actief binnen het nieuwe platform van Westhoek Vredeshoek.” In Westhoek Vredeshoek werken 17 Westhoekgemeenten samen rond vrede.

De stad Ieper lanceerde een oproep naar vrijwilligers om de vlag mee te helpen ontplooien. “Er kwamen mensen van overal. Er waren hier leerlingen van het College, er was een delegatie van de Protestantse Kerk en een aantal van de dames die de vlag mee hebben helpen stikken twee jaar geleden. Daarnaast zag ik ook vrijwilligers van buiten Ieper”, zegt de vredesambtenaar. “Dit bewijst dat ‘Ieper Vredesstad’ niet altijd iets is dat heel moeilijk moet zijn en boven de hoofden van de mensen gaat. Het kan ook heel concreet zijn, samen dingen doen. Verschillende mensen rond de vlag brengen is op zich al een verbindende activiteit en dat is heel mooi.”

Een van de vrijwilligers die de vlag kwam ontplooien was Patrick Ryde uit Ieper. “Ik nam deel omdat ik nog altijd vind dat Ieper een signaal moet geven aan de rest van de wereld. We moeten kenbaar maken dat we nog altijd vredesstad zijn. Ik had via sociale media gehoord dat de stad vrijwilligers zocht en mijn vrouw en ik hebben ons onmiddellijk aangemeld. Ik heb nog een tip gegeven aan de vredesambtenaar. Ik hoorde de beiaard slaan, maar die kan op een moment zoals dit evengoed het vredeslied spelen, niet?”

Tot slot riep de stad Ieper de Ieperlingen op om zelf massaal de Vredesvlag uit te hangen aan ramen en gevels. “Ik ben de laatste dagen niet echt veel in het centrum geweest, maar ik zag dat de collega’s van de stadsdiensten de oproep wel hebben beantwoord. Aan de openbare gebouwen hing een vlag en ik zag her en der wel een exemplaar wapperen, maar misschien moeten we de oproep om de vredesvlag buiten te hangen volgend jaar wat luider laten klinken.“

Nadat de grote vlag was opgerold, ging ze terug naar de technische dienst waar ze wordt bewaard. “Ze zal ooit nog wel eens worden bovengehaald. Ofwel op een 21ste september of we voeren eens een ‘guerrilla-actie, waarbij de vlag plots opduikt waar mensen ze niet verwachten.”