Ieper ondertekent ‘Bijencharter’ Christophe Maertens

03 juni 2019

20u29 8 Ieper In de bib van Ieper staat op 7 juni een infoavond over bijen op de agenda. Zowel de honingbij als de wilde bij komen aan de beurt.

“Aanleiding voor deze infoavond is de ‘Week van de Bij’ in Vlaanderen, van 2 tot 9 juni. Daarin gaat het over de problematiek van de wegkwijnende bijenpopulaties, en hoe we daar kunnen aan verhelpen”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). Ter gelegenheid van de infoavond wordt door de stad het ‘Bijencharter’ ondertekend. Via dit charter verklaart de stad Ieper dat zij binnen haar natuur- en milieubeleid volop rekening zal houden met de bescherming en de ondersteuning van de bijenpopulaties op het grondgebied.