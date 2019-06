Ieper ondertekent Bijencharter: de start van een National Trust voor de Kattenstad Christophe Maertens

11 juni 2019

15u03 0 Ieper De stad Ieper heeft het Bijencharter ondertekend. “Daarmee verklaren we volop rekening te willen houden met de bescherming en de ondersteuning van de bijenpopulaties op het grondgebied.” Schepen Valentijn Despeghel (sp.a) wil echter verder gaan en droomt van een soort National Trust voor de Kattenstad.

“Als nieuw stadsbestuur hebben we heel wat ambitieuze plannen zoals onder andere de opmaak van een groenlobbenplan. Daarbij willen we bijkomende groene zones in en rond de stad realiseren”, zegt schepen Valentijn Despeghel. “Deze lobben willen we vervolgens met bomenrijen, hagen en houtkanten en bloemenveldjes met elkaar gaan verbinden. Ook willen we inzetten op het behoud en herstel van onze beekvalleien. Er moet en zal bos bijkomen.”

De stad wil zijn burgers meer laten meedenken en helpen bij het verhogen van de biodiversiteit in de stad. “Dit willen we realiseren door bewonersvergaderingen in wijken te gaan organiseren, waarom ook niet een soort van National Trust in Ieper opzetten waarbij de burgers kunnen helpen bij het beheren van onze groengebieden.” De National Trust is een instelling in de UK voor het behoud van natuurgebied. “Ook infoavonden zoals afgelopen vrijdag over de bijen gaan we regelmatig organiseren. We hebben nog thema’s genoeg zoals: wat kun je doen voor amfibieën, vleermuizen, akkervogels?”

Het stadsbestuur werkt ondertussen, in het kader van de Week van de Bij, acties rond bijen en vlinders uit. “Bij het planten van nieuwe bomen of vervangen van dode en zieke bomen kiezen we resoluut voor nectarrijke exemplaren”, zegt schepen Despeghel. “Bij alle nieuwe verkavelingen dienen de onbebouwde percelen in afwachting tot ze bebouwd worden, ingezaaid te worden met bloemen. Alle groenzones met gazon gaan we in kaart brengen. Indien haalbaar en na overleg met de buurt kunnen deze eventueel worden omgezet tot bloemenrijk hooiland.”

Het stadsbestuur zegt dat de burger eveneens actie kan ondernemen. “Waarom zouden mensen er niet voor kiezen hun gazon voor een deel te laten uitgroeien”, klinkt het. “Of in plaats de grond braak te laten liggen, kunnen bloemen worden ingezaaid of vaste planten worden aangebracht in de borders. Ook mensen die een koertje hebben, kunnen zaken doen voor de bijen. Je kan bijvoorbeeld tomaten kweken en langs onder bloemen voorzien in je bakken.”