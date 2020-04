Ieper ondersteunt VN-oproep tot wereldwijd staakt-het-vuren Christophe Maertens

08 april 2020

14u55 1 Ieper Op 23 maart riep de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres op tot een wereldwijde staakt-het-vuren, zodat de focus overal kan liggen op de aanpak van het coronavirus. Ieper ondersteunt als Vredesstad die vraag en roept alle lokale besturen op dit ook te doen.

“Landen in oorlog zijn bijzonder kwetsbaar tijdens deze pandemie. Het gezondheidsapparaat is vaak het doelwit van vijandelijk geweld en mensen op de vlucht lopen een verhoogd risico om besmet te raken. Ieper blijft overtuigd dat conflicten nooit met geweld kunnen worden opgelost”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Landen in oorlog dreigen hard getroffen te worden door deze pandemie. Als Vredesstad wil Ieper dan ook haar solidariteit betuigen. We staan volledig achter de vraag voor het staakt-het-vuren en lanceren ook een oproep aan alle andere Belgische steden en gemeenten om samen met ons openlijk hun steun te betuigen. We hebben daarvoor gisteren alle burgemeesters aangeschreven. Zo willen we dit signaal luid laten weerklinken.”