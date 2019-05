Ieper maakt zich op voor de Dolle Dagen Christophe Maertens

29 mei 2019

12u28 0 Ieper De vzw Centrummanagement Ieper organiseert van vrijdag 14 tot maandag 17 juni de Dolle Dagen. “Tijdens de Dolle Dagen kan je gezellig en voordelig winkelen in een uniek historisch kader”, aldus de dienst Lokale Economie. “Enkele weken voor de start van de officiële soldenperiode vormt deze braderie hét moment bij uitstek voor je zomerse aankopen.”

“Sinds enkele jaren komen de Ieperse handelaars van de Boter-, Boomgaard-, Diksmuide-, Menen- en Tempelstraat op vrijdag vanaf 14.00 uur de straat op om hun waren aan te prijzen. Ze worden hierin gevolgd op zaterdag vanaf 9.00 uur en op zondag vanaf 12.00 uur door hun collega’s van het Vandenpeereboomplein, de Rijsel- en Stationsstraat en de Grote Markt”, klinkt het in Ieper. “Dankzij deze dubbele regeling op vrijdag blijft het stadscentrum de ganse dag zowel met de wagen als met het openbaar vervoer bereikbaar.”

Bij de Dolle Dagen ligt de nadruk in de eerste plaats op het genieten van soldenprijzen, nog voor die solden officieel van start gaan. “Enkele weken voor de wettelijke datum kan men zomerse koopjes aanschaffen met een flinke korting. Bovendien kan het shoppen worden gecombineerd met een terrasje en heel wat animatie.” Tijdens het braderieweekend wordt op de Grote Markt een manche van het Belgisch Kampioenschap Beachvolley georganiseerd. “Tijdens de Dolle Dagen pakken we voor de vierde maal uit met de ‘Straat in de Kijker’. Deze keer wordt het Vandenpeereboomplein extra in de verf gezet. Een cavabar, springkastelen, kinderanimatie en DJ-lessen”, weet de dienst Lokale Economie.

De Ieperse duikclub ‘Fun Divers’ is voor het zevende jaar op rij van de partij tijdens de Dolle Dagen. Zij richten opnieuw een stand in van om en bij de 200 m² met een groot zwembad, waar wie zin heeft een gratis duikinitiatie kan krijgen.

Vlot parkeren tijdens het Dolle Dagenweekend kan op het Vandenpeereboom- en SintMaartensplein, de Esplanade, De Kolve, het Colaert- en Stationsplein, de Oudstrijderslaan, het stedelijk sportcentrum (centrum bereikbaar via de vestingbrug) of op één van de randparkings die de stad rijk is (Rijselsepoort, Tulpenlaan, Minneplein, Leopold III-Laan).