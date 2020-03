Ieper maakt werk van groenere bedrijventerreinen, afvalintercommunale IVVO plant als eerste bomen en struiken Christophe Maertens

03 maart 2020

18u51 0 Ieper De werknemers van de afvalintercommunale IVVO hebben dinsdag bomen en struiken geplant op een deel van de site in de Bargiestraat in Ieper. De intercommunale is proefkonijn voor een project van de stad Ieper en Regionaal Landschap Westhoek: groenere industrieterreinen.

“Op de industriezone in Ieper is er buiten de verplichte groenzones relatief weinig aandacht voor groen, laat staan bossen”, zegt schepen en voorzitter van de afvalintercommunale Valentijn Despeghel. “IVVO wil hier iets aan doen. Samen met het personeel, de stad Ieper en het Regionaal Landschap Westhoek gaan we meer dan duizend bomen en struiken aanplanten.”

Appelsap

De vergroening van de IVVO-site bestaat uit drie luiken. Op een oppervlakte van 1.500 vierkante meter worden 1.075 bomen en struiken geplant, waaronder els, wilg en populier. Daarnaast werden al vijftien fruitbomen geplant. “We willen ons eigen appelsap persen voor het personeel en de bezoekers. Ook willen we op een strook klaver inzaaien. Klaver zorgt voor een dichte bodembedekking en is een waardevolle plant voor bijen, vlinders en insecten”, besluit Despeghel.

Bedrijven die bomen willen planten, kunnen contact opnemen met het Regionaal Landschap Westhoek op 051/54.59.62 of via info@rlwesthoek.be of met de stad Ieper op 057/44.16.68 of via milieu.educatie@ieper.be.