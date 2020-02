Ieper lanceert digitaal evenementenloket: “Eén aanvraag om alle vergunningen te regelen” Christophe Maertens

14 februari 2020

10u08 0 Ieper Met het digitaal evenementenloket wordt het in Ieper voortaan eenvoudiger om een evenement aan te vragen. “Met één aanvraag worden verschillende vergunningen geregeld: een geluidsvergunning, toestemming om het openbaar domein te bezetten, een eventueel parkeer- en rijverbod en verkeersmaatregelen.”

“Een muziek- of foodtruckfestival, rommelmarkt, buurtfeest, fuif of tornooi,... alle evenementen die plaatsvinden op openbaar domein of die plaatsvinden op privéterrein, maar publiek toegankelijk zijn voor minstens honderd mensen moeten worden aangemeld via het nieuwe evenementenloket. Dat is noodzakelijk om de nodige vergunningen te krijgen, zoals geluidsafwijking en inname van openbaar domein”, zegt schepen van Evenementen Diego Desmadryl.

Veiligheidsdossier

De documenten voor het schepencollege, het veiligheidsoverleg, politie, brandweer of andere diensten worden met dit loket automatisch aangemaakt. Ook vergunningen worden zo geregeld. Bij grotere evenementen wordt bovendien meteen een veiligheidsdossier opgemaakt. Elke organisatie komt in een centrale agenda van openbare evenementen terecht. “Organisatoren hebben er trouwens alle baat bij hun evenement zo snel mogelijk aan te vragen. De stad controleert namelijk of er tegelijkertijd andere activiteiten of wegenwerken in de buurt zijn. Zo wordt geluids- of verkeershinder vermeden en kunnen eventuele veiligheidsmaatregelen genomen worden”, legt de schepen uit.

Wielerwedstrijden

Voor evenementen met minder dan vijfhonderd aanwezigen moet de organisator minstens acht weken op voorhand zijn aanvraag indienen. Worden er vijfhonderd mensen of meer verwacht, dan is er een doorlooptijd van minstens twaalf weken. Voor de organisatie van wielerwedstrijden (inclusief dua- en triathlons) en alle-terreinwedstrijden, zoals cyclocrossen en mountainbikewedstrijden, geldt een andere procedure. Het digitale evenementenloket is te vinden op www.ieper.be/evenementen. Organisatoren die hun aanvraag niet digitaal kunnen indienen, kunnen op afspraak terecht bij de dienst Economie op 057/45.16.82.