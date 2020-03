Ieper lanceert coronameldpunt: bel gratis naar 0800 9 8900 Christophe Maertens

20 maart 2020

12u51 0 Ieper Omdat heel wat mensen met een pak praktische vragen zitten, lanceert stad Ieper een meldpunt op het gratis telefoonnummer: 0800 9 8900. Mailen kan naar corona@ieper.be.

Tijdens de kantooruren en op zaterdagvoormiddag kun je er terecht met vragen over het coronavirus en de gevolgen daarvan in Ieper. “Je kunt er ook problemen melden”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “Een collega van de dienst onthaal wordt daarvoor speciaal vrijgesteld en probeert zoveel mogelijk antwoorden en oplossingen aan te reiken.”

Bij het meldpunt kunnen mensen terecht wanneer die hulp nodig hebben of zich eenzaam voelen. “Het coronameldpunt brengt burgers in contact met #ieperhelpt. Daar kun je terecht voor een korte babbel of praktische hulp, zoals boodschappen of een wandelingetje met je hond. Rechtstreeks bellen of mailen naar de collega’s van #ieperhelpt kan ook altijd op 057/20.37.78 of zorgnetwerk@Ieper.be”, zegt de burgemeester.

Handelaars, horeca, bedrijven en zelfstandigen die zich zorgen maken, mogen ook altijd contact opnemen met het meldpunt. Het meldpunt stelt de ondernemers dan in contact met de specialisten op de dienst Lokale Economie. “Met het meldpunt willen we een antwoord bieden op de bezorgdheden van de Ieperlingen”, besluit de burgemeester.