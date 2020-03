Ieper laat klokken luiden uit waardering voor de mensen in zorgsector Christophe Maertens

19 maart 2020

19u27 0 Ieper De stad Ieper laat de klokken luiden uit waardering voor de artsen en de verpleegkundigen.

Om 20 uur klinken in Ieper de klokken van alle Ieperse kerken. Dat gebeurt als blijk van waardering voor alle artsen en verpleegkundigen, mensen in de zorgsector en iedereen die zich inzet in deze hectische tijden.