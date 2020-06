Ieper krijgt zeven drinkwatertappunten: stadsbestuur kiest volop voor water van de kraan Christophe Maertens

18 juni 2020

14u47 0 Ieper In maart 2018 ondertekende de stad Ieper het drinkwatercharter en krijgt daardoor nu zeven drinkwatertappunten via de watermaatschappij De Watergroep.

“We kiezen als stadsbestuur volop voor water van de kraan”, zegt schepen van Duurzaamheid Valentijn Despeghel (sp.a). Drinkwater blijkt 200 tot 300 keer goedkoper dan flessenwater en is 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 beschikbaar. Het is ook veel milieuvriendelijker: geen verpakking en transport nodig. “In het AC Auris kopen we al langer geen flessenwater aan, maar schenken we gefilterd kraantjeswater. We zijn heel blij met de 7 drinkwatertappunten van de Watergroep. Samen met de scholen en verenigingen van een nieuw drinkwatertappunt stimuleren we zo om volop voor afvalarm kraantjeswater te kiezen.” In oktober 2019 ging de stad op de zoek naar zeven locaties voor de drinkwatertappunten. “Ieperse scholen, sport- en jeugdverenigingen ontvingen de oproep. Ook binnen het stedelijk patrimonium werden de opties bekeken”, zegt de schepen.

Kleinere CO2-uitstoot

Twee sportverenigingen gingen onmiddellijk in op het aanbod van de stad: Melco, nu onder de nieuwe naam Basket SKT Ieper, en voetbalclub SK Elverdinge. Die twee clubs kregen intussen een drinkwatertappunt en beloven om er afvalarm mee te werken. “Dat betekent geen productie noch transport meer van flessen, wat resulteert in een kleinere CO2-uitstoot en minder afval”, verduidelijkt de schepen. “In scholen was de omslag richting een duurzamere samenleving al een tijdje bezig. We zijn blij dat de sportclubs nu mee op de kar springen.”

Ecologische voetafdruk

“We zijn tevreden dat we met dit kraanwatertappunt een bijdrage doen aan de vermindering van de ecologische voetafdruk. Zo wordt het aantal plastic flessen binnen onze club drastisch gereduceerd”, zeggen Davy Bequoye van SK Elverdinge en Paul Masschelein van Basket SKT Ieper.

De Ieperse locaties met een gratis duurzaam drinkwatertappunt zijn:

- Het Perron

- Het sportcomplex (Basket SKT Ieper)

- Immaculata

- GVB Boezinge

- VBS Het Nestkastje

- SK Elverdinge

- VBS Elverdinge