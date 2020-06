Ieper koopt mobiel podium voor kleinere evenementen Christophe Maertens

24 juni 2020

13u53 1 Ieper Stad Ieper heeft een mobiel podium gekocht, die kan uitgeleend worden aan verenigingen. “In de zomer kunnen we vaak niet ingaan op de vraag van verenigingen om een podium te voorzien, vandaar deze aankoop.”

De nieuwe mobiele podium- en tribunewagen is dieper dan de huidige en de zijkant van deze podiumwagen gaat hydraulisch open en vormt een luifel. De wagen heeft een bruikbare oppervlakte van 27 vierkante meter. Alle bewegende delen zijn hydraulisch en de podiumwagen kan snel worden opgezet. Het stadsbestuur nam de proef op de som en brak met twee mensen het podium op en af in een half uur. “De aankoop is goed nieuws voor onze verenigingen en feest- en kermiscomités”, zegt schepen Ives Goudeseune (sp.a). “Ieper heeft al verschillende jaren een mobiele podiumwagen die veel wordt gebruikt bij verschillende activiteiten in de stad. Vaak is in de zomer zo'n podium elk weekend nodig voor verschillende activiteiten en kunnen we niet altijd ingaan op de vraag van de verenigingen. Daarom hebben we besloten een tweede podiumwagen aan te kopen.”