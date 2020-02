Ieper koopt herbruikbare drinkbekers aan na verbod op gebruik wegwerp Christophe Maertens

24 februari 2020

11u56 0 Ieper Vanaf dit jaar is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes of petflesjes. Om verenigingen daarbij te helpen, wil de stad 25.000 herbruikbare bekers aankopen die worden uitgeleend.

“Sinds 1 januari mogen geen wegwerpbekers meer worden gebruikt in het kader van duurzaamheid”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “Door zelf herbruikbare bekers aan te kopen, willen we organisaties die evenementen organiseren helpen.” Het stadsbestuur plant de aankoop van 25.000 gewone herbruikbare bekers. “Deze kunnen worden gebuikt voor een groot deel van de activiteiten”, aldus de schepen. “Daarnaast voorzien we de aankoop van 7.000 speciale herbruikbare bekers voor wijn en speciale bieren, samen met de nodige opbergbakken.”

Westlandia

“We hebben samen gezeten met het maatwerkbedrijf Westlandia om na te gaan hoe de we de bekers proper kunnen houden”, aldus de schepen. “Westlandia buigt zich over het stockeren, reserveren, tellen voor en na de activiteit en het wassen en drogen van de bekers. Voor de bekers wordt geen huur gevraagd, wel een waarborg. Bij verlies rekenen we de kostprijs aan.” De bedoeling is, om naast de bekers, een was- en droogmachine en twee aanhangwagens om alles te vervoeren aan te kopen. De kostprijs van dit alles wordt geraamd op 104.317 euro, maar het stadsbestuur diende een dossier in bij OVAM om 50 procent subsidie te krijgen. “Daarover kregen we al positieve feedback”, aldus de schepen.

Op de laatste gemeenteraad merkte raadslid Jan Laurens (CD&V) op dat het voorstel beter eerst besproken was geweest met de comités die feesten organiseren. “Dat gebeurt in ieder geval nog”, antwoordde schepen Despeghel.