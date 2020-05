Ieper is klaar voor zaterdagmarkt: “We willen dat die in veilige omstandigheden kan plaatsvinden” Christophe Maertens

12 mei 2020

18u42 0 Ieper Voorlopig kan de wekelijkse markt nog niet worden opgestart, maar de stad Ieper zegt klaar te zijn als het groen licht krijgt. “Als enkel voedselkramen worden toegelaten, blijven we op de Grote Markt, anders verhuizen we van locatie.”

De zaterdagmarkt is een belangrijk gegeven voor de stad. “We willen dat die in veilige omstandigheden kan plaatsvinden”, zegt schepen van Economie Diego Desmadryl (Open Ieper). “Als de federale overheid beslist dat enkel voedingskramen worden toegelaten, dan blijven we op de Grote Markt, weliswaar in een andere opstelling met meer afstanden tussen de kramen. Mogen alle marktkramers weer opstarten, dan verhuizen we voorlopig naar de Leopold III-laan en Hoornwerk. Daar kan iedereen in één lange rij staan, is de rijweg breed genoeg en is er nog een wandelpad langs de vestingen. Zo kunnen we ruimte creëren voor de bezoekers en moeten de mensen elkaar niet van dichtbij kruisen. Men zal de markt kunnen starten aan de Menenpoort en aan de Fenix en er zullen mobiele fietsrekken worden voorzien aan de kant van de Menenpoort.”

Op die plaats zullen op de vloer stickers worden aangebracht met de social distancing regels. Voor elk marktkraam zal een wachtzone afgebakend worden voor het publiek. “We zullen natuurlijk de federale maatregelen afwachten en ons dan aanpassen hieraan, maar we zijn er in ieder geval klaar voor.”

De Ieperlingen werden op de hoogte gebracht met een brief. “We hopen natuurlijk zo spoedig mogelijk terug te keren naar de Grote Markt, maar dat zal allemaal afhangen van de evolutie van COVID-19.”