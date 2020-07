Ieper is blij met beslissing Britse regering om quarantainemaatregel af te schaffen: “We kunnen opnieuw uitkijken naar Britse toeristen” Christophe Maertens

05 juli 2020

16u35 2 Ieper In Engeland moeten mensen vanaf 10 juli geen twee weken meer in quarantaine bij hun aankomst in het land. Dat besliste de Britse regering. Dat wil zeggen dat ook Britten die ons land bezoeken bij hun terugkomst niet meer in afzondering moeten. “En dat is goed nieuws voor het toerisme in onze stad”, vertelt schepen van Toerisme Diego Dysmadryl.

Eerder deze week maakte de Britse minister van Transport Grant Shapps bekend dat mensen afkomstig uit 59 landen geen twee weken meer in quarantaine moeten bij hun aankomst in Engeland. Belgen die naar Engeland reizen, hoeven dus niet langer 14 dagen in quarantaine als ze het kanaal oversteken. Dat wil ook zeggen dat Britten die ons land bezoeken bij hun terugkomst zich niet meer hoeven af te zonderen.

“Dit is in ieder geval goed nieuws voor Ieper, waar het Toerisme uit Engeland nog steeds plat ligt door de coronamaatregelen”, zegt schepen van Toerisme Diego Dysmadryl (Open Ieper). “We kunnen nu alvast beginnen inzetten op de individuele Britse bezoeker en bekijken hoe we promotie kunnen maken. Later kunnen we ons dan opnieuw concentreren op grote groepen Britse toeristen, daarop zal het wellicht nog een beetje wachten zijn.”