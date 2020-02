Ieper investeert meer dan 200.000 euro in cyberbeveiliging Christophe Maertens

05 februari 2020

13u05 0 Ieper “Absolute veiligheid bestaat niet, maar we investeren wel aanzienlijk in cyberbeveiliging”, zegt schepen van Digitalisering Dimitry Soenen. “We pompen tweehonderdduizend euro in een nieuwe backup-server en een nieuwe firewall.”

“Het thema cybercriminaliteit was niet uit de actualiteit weg te slaan de afgelopen weken”, zegt Jordy Sabels van Groen Ieper. “In onze eigen stad kampte Picanol met heel wat problemen door een cyberaanval en in de provincie Antwerpen werd de stad Willebroek getroffen. Uit onderzoek is gebleken dat heel wat steden in Vlaanderen makkelijk te hacken zijn. Dat zou dus ook in Ieper kunnen gebeuren.”

Volgens schepen Dimitry Soenen investeert het stadsbestuur aanzienlijk in cyberbeveiliging. “In de vorige legislatuur heeft de Vlaamse overheid al een testsessie met ethische hackers georganiseerd”, weet de schepen. “Daarnaast stelde de IT-dienst een veiligheidsplan op. Daarin staat welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te verminderen en indien mogelijk volledig weg te werken. Een groot deel is al uitgevoerd.”

Niet volledig uit te sluiten

“Personeelsleden en mandatarissen moeten de risico’s erkennen en weten hoe ze moeten omgaan met informatie en IT-middelen. Daarom zetten we verder in op interne bewustmakingscampagnes en lassen we opleidingen in waar nodig. Verder investeren we dit jaar fors in onze infrastructuur: we pompen dit jaar meer dan tweehonderdduizend euro in een nieuwe backup-server, vernieuwen de opslag en als een van de belangrijkste investeren we ook in een nieuwe firewall voor ons netwerk. Kortom, we zetten volop in om een scenario van Willebroek te voorkomen, maar volledig uitsluiten kunnen we nooit.”