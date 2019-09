Ieper informeert inwoners over bouw van nieuwe scholencampus Christophe Maertens

07u14 8 Ieper De Sint-Maartensscholen Ieper plannen al langer de bouw van een campus voor zo’n 2.400 leerlingen van de tweede en derde graad aan de Veurnseweg. Om haar inwoners te informeren over de grootse plannen op de site van het VTI, stelt de stad nog tot 9 november de startnota ter beschikking op de dienst Ruimtelijke Ordening.

Eind mei werd er een compromis getekend voor de aankoop van gronden achter het VTI. Na de bouw zullen er 2.400 leerlingen school lopen en 400 mensen werken. Ondertussen maken de stad Ieper en de provincie een ruimtelijk uitvoeringsplan op.

“Er ligt nog niets vast. Eerst krijgt iedereen de kans om zich over het project te informeren”, aldus het stadsbestuur. “De stad Ieper bracht alle beschikbare informatie samen in een startnota. Iedereen kan die inkijken. Bij de nota zit onder meer een mobiliteitseffectenrapport voor de buurt.”

De startnota kan tot en met 9 november worden ingekeken op de dienst Ruimtelijke Ordening in AC Auris. Een afspraak daarvoor kan worden gemaakt via www.ieper.be. De startnota zelf kan je er ook raadplegen.

De stad organiseert op woensdag 16 oktober in het VTI een infomarkt. Daarop zal een ontwerpbureau uitleg geven. “Als je vragen hebt, kan je die daar gerust stellen”, klinkt het.

Mensen die reacties, bedenkingen of aanvullingen hebben op de startnota, kunnen die officieel aan het stadsbestuur bezorgen tot en met 9 november, per mail via rup@ieper.be of per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Aruis, Ter Waarde 1, 8900 Ieper. De reacties persoonlijk komen afgeven in AC Auris kan ook.