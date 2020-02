Ieper huldigt schrijver en monument Staf Verheye met herdenking en een boek Christophe Maertens

18 februari 2020

16u16 0

Staf Verheye, gewezen socialistisch gemeenteraadslid en auteur van verschillende boeken over de Ieperse geschiedenis, krijgt vrijdag 21 februari een herdenking in de Lakkenhallen van Ieper. Tijdens die avond wordt het 104 pagina’s boek ‘Honderd jaar Staf’ voorgesteld, geschreven door Jean-Pierre Meirlaen, secretaris van heemkring Iepers kwartier. “We hadden Staf het boek graag cadeau gedaan voor zijn 100ste verjaardag, maar het mocht niet zijn.”

Ministerie van Volksgezondheid en Gezin

Staf Verheye is een Iepers monument. De oud-politicus en auteur van honderden bladzijden Ieperse geschiedenis, gepubliceerd in acht boeken en talloze artikelen in het tijdschrift Iepers Kwartier, overleed in Ieper op 11 december 2019, twintig dagen voor zijn 100ste verjaardag.

Staf werd geboren in Kortrijk op 2 januari 1920, als zesde van negen kinderen. Op 4 april 1942 trouwde hij met Simonne Labaere. Het koppel kreeg twee kinderen: Luc en Jean. “Staf begon op veertienjarige leeftijd te werken voor de firma Vansteenkiste”, zegt Jean-Pierre Meirlaen. “Vanaf 1939 trad hij in dienst bij de RTT en vanaf 1971 bij het ministerie van Volksgezondheid en Gezin. Hij was jarenlang de rechterhand van minister, later staatssecretaris Gust Breyne. Nog voor hij gepensioneerd werd, schreef Staf talloze artikelen voor het tijdschrift Iepers Kwartier en later nog acht boeken. Een aantal werd uitgegeven door de heemkring. Als secretaris werd Staf, naast wijlen Karel M. De Lille, de meest drijvende kracht achter heemkring Iepers Kwartier. Toen hij deze functie later doorgaf, bleef hij en dit tot aan zijn dood, ondervoorzitter van de vereniging.”

Cartoons

Zo’n 15 jaar geleden begon Jean-Pierre aan een boek over Staf. “Het boek begint met een hulde aan Staf”, aldus de auteur. “Het loopt verder uit in een aantal hoofdstukjes waarin het leven en het werk van de man belicht worden. Aan de acht boeken die Staf schreef en zijn nooit aflatend werk voor het tijdschrift Iepers Kwartier, heb ik veel aandacht besteed. Het boek bevat heel wat fotomateriaal uit het leven van Staf, dat we kregen dankzij zijn familie. Daarnaast is er de inbreng van cartoonist Kurt Vangheluwe uit Ieper. Ik moet zeggen dat het wat vreemd was toen ik Staf een eerste keer als een getekend figuurtje zag staan, maar hoe meer ik die cartoons bekijk, hoe genialer ik ze vind. Als slot schreef uitgever Wim Keyngnaert een kort nawoord.”

Volgens de auteur zal iedereen wel iets hebben aan het boek. “Een wetenschapper kan het als naslagwerk gebruiken, maar iedere Ieperling zal er wel een herkenbaar verhaal in terugvinden. Het boek was aanvankelijk bedoeld als cadeau voor zijn 100ste verjaardag. Jammergenoeg is Staf net daarvoor gestorven. We hebben daarom het boek een klein beetje moeten aanpassen, maar het blijft een mooie hulde aan een groot man.”

Iepers dialect

Nu vrijdag 21 februari vindt in de raadszaal van de Lakkenhalle in Ieper de herdenking rond Staf Verheye plaats, een initiatief van het stadsbestuur Ieper, de Cultuurraad Ieper, heemkring Iepers Kwartier en de uitgeverij Spring Produkties uit Ieper. De huldezitting wordt opgeluisterd door een strijkensemble van Dé Academie. Stand-upcomedian Jan Bart Demeulenaere brengt sketches in het Ieperse dialect. Ere-schepen Frans Lignel en Wim Keyngnaert van Spring Produkties, die Staf bijzonder goed gekend en gewaardeerd hebben, leveren elk een bijzondere inbreng tijdens deze avond en schepen Valentijn Despeghel opent met een speech. Inschrijven voor deze avond kan door te bevestigen via info@ieper.be of 057 451 600.

Het boek, dat werd uitgegeven door Spring Produkties, kan worden besteld via www.spring-produkties.be, info@spring-produkties.be of bij boekhandel Depuydt in Ieper. Het kost 19,95 euro, verzendingskosten niet inbegrepen.