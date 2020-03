Ieper helpt eenzame mensen door de coronacrisis: “Nood aan een babbel? Bel naar Zorgnetwerk” Christophe Maertens

19 maart 2020

15u24 0 Ieper Nu mensen door de coronacrisis zoveel mogelijk thuis moeten blijven, krijgen eenzame mensen het extra lastig. In Ieper werd daarom het initiatief #IeperHelpt op poten gezet. “Eenzaamheid, vooral in deze tijden, is een hele grote bezorgdheid voor ons”, aldus schepen Eva Ryde van Ieper. Ook Poperinge doet inspanningen.

Op de laatste Ieperse gemeenteraad, nog voor de coronacrisis, vroeg raadslid Nancy Six (Vlaams Belang) nieuwe initiatieven op te starten om eenzaamheid tegen te gaan. “We lezen dikwijls in de kranten dat mensen pas dagen, weken, zelfs maanden na hun dood teruggevonden worden in hun woning. We leven nu eenmaal in een maatschappij waar het sociale contact op een laag pitje staat.”

Schepen Eva Ryde trad Nancy Six bij en zei dat eenzaamheid een ernstig en onderschat gegeven is, ook in Ieper. De schepen noemde een paar lopende projecten op. De aanpak van de stad is gestoeld op twee pijlers: investeren in extra kleinschalige, goedgelegen locaties om mensen samen te brengen en te bereiken en ervoor zorgen dat sociaal werkers meer tijd hebben om dichter bij de mensen te werken.”

Het Zorgnetwerk stuurt de vrijwilligers niet zomaar het veld in. We verzekeren hen en geven hen goede richtlijnen mee, zoals het vermijden van fysiek contact, niet te lang bij de mensen ter plekke blijven of goede ontsmetting voorzien. Samen met onze personeelsleden vormen ze één grote antenne. Schepen Eva Ryde (N-VA)

Zorgnetwerk

De coronacrisis noopt het stadsbestuur echter tot heel dringende maatregelen en dat resulteert in #IeperHelpt. “Het Zorgnetwerk van Stad Ieper zet zich al jaar en dag in om kwetsbaren en alleenstaanden te ondersteunen”, zegt schepen Ryde. “Nu de dienstverlening voor veel mensen wegvalt, is extra aandacht en hulp voor zij die er alleen voor staan, hard nodig. Voor ons is het een hele grote bezorgdheid.”

Het Zorgnetwerk helpt mensen die op zoek zijn naar hulp om boodschappen te doen of de hond uit te laten. Mensen kunnen daarvoor bellen naar 057/20.37.78, van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur. Wie nood heeft aan een babbel of zich alleen voelt, vindt een luisterend oor op datzelfde nummer. Mailen kan ook altijd naar zorgnetwerk@ieper.be.

Personeel

Om de actie ook bij de oudste bevolkingsgroep bekend te maken, werd bij de 80-plussers in de stad een flyer in de bus gestopt. De stad zet onder meer personeel in om te helpen. “Maar we zijn ook nog op zoek naar extra vrijwilligers”, aldus de schepen. “Mensen die zich willen aanmelden, kunnen terecht op het nummer 057/20.37.78 of op het gratis nummer 0800/989.00. Er kan ook worden gemaild naar zorgnetwerk@ieper.be. Alle info over deze actie kan je vinden op https://www.ieper.be/ieperhelpt.

Contact mijden

“Het Zorgnetwerk stuurt de vrijwilligers niet zomaar het veld in. We verzekeren hen en geven hen goede richtlijnen mee, zoals het vermijden van fysiek contact, niet te lang bij de mensen ter plekke blijven of goede ontsmetting voorzien. Samen met onze personeelsleden vormen ze één grote antenne.”

“We willen met #IeperHelpt tonen hoe solidair we als Ieperlingen écht zijn”, voegt burgemeester Emmily Talpe daar aan toe. “Meteen vermijden we dat er Ieperlingen geïsoleerd geraken. In deze crisistijden zetten we ons als stadsbestuur extra in en trekken we met onze stadsgenoten aan hetzelfde zeel.”

Huize Proventier

Ook de stad Poperinge denkt aan haar eenzame inwoner . “We vragen iedereen om even te denken aan de mensen rondom ons: ouderen, hulpbehoevenden, mensen met een beperking. Zij hebben op dit moment hulp nodig om boodschappen te doen of medicijnen te halen”, vertelt schepen van Welzijn, Bryan Vanderhaeghe (Samen). “Daarom werden er ‘Burenhulpblaadjes’ opgemaakt die je kan downloaden op onze stadswebsite en die je kan vinden bij de apothekers. Wie een handje wil helpen, kan het briefje in de bus bij buren steken die mogelijk hulp nodig hebben.”

In het woonzorgcentrum Huize Proventier werd een warme brievenbus geplaatst. Wie wil, kan brieven en tekeningen in de bus stoppen om het isolement van de bewoners te doorbreken. Er staat ook een eerstelijnspsychologe telefonisch paraat voor mensen die het moeilijk hebben.