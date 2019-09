Ieper heeft nieuwe aanvraagprocedure ‘ingebruikname openbaar domein’ Christophe Maertens

13 september 2019

11u14 0 Ieper Een vergunning aanvragen om openbaar domein op gemeentewegen in nemen, kan in Ieper voortaan digitaal.

“Als het openbaar domein - voetpad, parkeerstrook, rijbaan - op gemeentewegen wordt ingenomen, moet er daarvoor een vergunning worden aangevraagd én moet je ook een retributie betalen. Het gaat bijvoorbeeld om de plaatsing van stellingen, bouwmaterialen, containers of parkeerverbod voor bestelwagens”, aldus het stadsbestuur. “Als er hierdoor verkeershinder optreedt voor voetgangers, fietsers of gemotoriseerd verkeer, dan komt daar een signalisatievergunning boven op. De aanvrager of zijn aannemer zijn verantwoordelijk voor het zetten van die signalisatie.”

“Tot voor kort moesten deze vergunningen worden aangevraagd via een formulier, en samen met een bewijs van betaling worden doorgemaild. Sinds deze week kan een dergelijke aanvraag, én de betaling ervan, volledig online.”

Meer informatie en het webformulier zelf zijn te vinden via https://www.ieper.be/aanvraagformulier-ingebruikname-od, of door het invoeren van de zoekterm ‘ingebruikname openbaar domein’ op de stadswebsite www.ieper.be.