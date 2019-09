Ieper hangt vijf extra hartstarters: “Deze toestellen redden levens” Christophe Maertens

17 september 2019

06u42 2 Ieper De stad Ieper installeert vijf AED-toestellen of hartstarters in de deelgemeenten. Dat kadert in het project ‘Steden en Gemeente Hartveilig’. “Wie binnen de zes minuten geholpen wordt bij een hartprobleem, heeft 2 tot 3 keer meer overlevingskans”, zegt burgemeester Emmily Talpe.

Ieper was in 2008 de eerste hartveilige stad van West-Vlaanderen. Toen stapte ze in het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’. Dat project heeft als doel AED-toestellen (automatisch externe defibrillatoren) te hangen op strategische plaatsen in de stad en de deelhgemeenten. In Ieper kwamen er toen twee, één aan het stadhuis onder het Nieuwerck en één aan het Sportcentrum. In 2014 kwamen daar toestellen bij op de site Neerstad, in het sas dat toegang verleent tot de ondergrondse garage, en aan Het Perron, aan de buitenkant van de inkomhal van het cultuurcentrum. Toen de stadsdiensten verhuisden naar AC Auris in 2016, werd ook daar een toestel geplaatst.

Nu zijn de deelgemeenten in de beurt. “We kozen voor plaatsen waar grote groepen mensen komen. Ook de nabijheid van een woonzorgcentrum en sportinfrastructuur is een belangrijke factor”, aldus burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper).

De stad Ieper geeft ook opleidingen om met de toestellen te kunnen werken. “Zo kunnen we levens redden. In het verleden organiseerde Stad Ieper in samenwerking met het Rode Kruis al een aantal gratis opleidingen reanimeren en defibrilleren met én zonder AED-trainingstoestel. De stad breit hier in 2019 en 2020 nog een vervolg aan, specifiek voor de verenigingen in Ieper en deelgemeenten”, aldus de burgemeester.

Ook voor verenigingen

“Met de stad huren we de nieuwe AED-pakketten. Verenigingen en scholen die een AED willen huren, kunnen dat via de stad aan dezelfde voorwaarden.”

Overlevingskansen

“Jaarlijks overlijden in België naar schatting 10.000 mensen aan een hartstilstand. Het gebruik van een AED binnen de 6 minuten na levensbedreigende hartritmestoornissen verhoogt de overlevingskansen 2 tot 3 keer. Maar een AED aan de muur is niet genoeg. We willen ook de scholen, verenigingen en lokale bedrijven sensibiliseren om een EHBO of AED-cursus te volgen”, zegt Talpe.

De nieuwe toestellen hangen nu aan:

- OC Vlamertinge, Poperingseweg 483, 8908 Vlamertinge

- OC In’t Riet, Seelbachdreef 4, 8902 Zillebeke

- OC Den Elver, Vlamertingestraat 34 B, 8906 Elverdinge

- OC Den Briel, Brielenstraat 3, 8900 Brielen

- OC Ten Vrielande, Brugstraat, 8904 Boezinge