Ieper hangt twaalf nieuwe nestkasten voor gierzwaluwen aan gevel Heilige Familie Christophe Maertens

03 september 2020

06u26 3 Ieper Deze week werden aan een hoge gevel van de school Heilige Familie in Ieper twaalf nestkasten voor gierzwaluwen opgehangen. In Ieper zijn ondertussen al vijftig nestkasten te vinden. “Deze zomer werd nog eens duidelijk hoe sterk de gierzwaluwen aangewezen zijn op deze nestkasten om te broeden.”

Van begin mei tot half augustus verblijft de gierzwaluw in onze regio. De rest van het jaar overwintert de vogel in Afrika. “Ieper telt ongeveer tweehonderd gierzwaluwen die broeden in tien kolonies van tien tot dertig nesten, liefst dicht bij elkaar. Ze zoeken hiervoor kleine holtes onder dakranden, dakgoten of kroonlijsten”, weet schepen Valentijn Despeghel (sp.a).

Bouwwerken

Door veel renovatiewerken en nieuwbouwprojecten in de binnenstad verdwijnen echter steeds meer potentiële broedplaatsen voor deze beschermde vogel. “Gelukkig aanvaarden gierzwaluwen ook nestkasten die hoog aan de gevels worden opgehangen, goed beschut tegen regen, wind en zomerse hitte door overhangende dakranden. Deze zomer werd nog eens duidelijk hoe sterk de gierzwaluwen aangewezen zijn op deze nestkasten. Ondanks de bouwwerken in de Sint-Niklaasstraat keerden ze toch terug naar de vijftien nestkasten aan de gevels van gewezen cultuurcentrum De Meersen. Dankzij de goede samenwerking met de aannemer konden de vogels hun broedseizoen toch succesvol afronden.”

Dit is de vierde site in Ieper waar we nestkasten voor gierzwaluwen hebben opgehangen. In totaal kan deze zomervogel rekenen op vijftig nestkasten Schepen Valentijn Despeghel

Speelplaats

Om de populaties gierzwaluwen in de stad te ondersteunen, werden vorig jaar al nieuwe kasten gemonteerd op gevel langs de binnenplaats van het Nazareth-complex. Dit jaar wordt het project verdergezet op de schoolgebouwen van de Heilige Familie in de Eigenheerdstraat. Deze week werden er twaalf nieuwe nestbakken opgehangen aan de hoge gevel op de speelplaats. “Uit regelmatige waarnemingen is gebleken dat jaarlijks heel wat troepjes gierzwaluwen in en rond het dichtbewoonde noordwestelijke deel van de stad rondvliegen. De kans dat ze de nieuwe nestbakken ontdekken en aanvaarden is dan ook heel groot”, meent Despeghel. “Dit is de vierde site in Ieper waar we nestkasten voor gierzwaluwen hebben opgehangen. In totaal kan deze zomervogel rekenen op vijftig nestkasten. Met dank aan de schooldirectie voor de samenwerking.”