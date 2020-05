Ieper grijpt Gent-Wevelgem aan om de stad te promoten Christophe Maertens

07 mei 2020

11u03 0 Ieper Het stadsbestuur wil na de coronacrisis Ieper opnieuw in de kijker plaatsen als toeristische trekpleister. De wielerwedstrijd Gent-Wevelgem, die werd verplaatst naar 11 oktober, is daar de ideale gelegenheid voor.

Heel Ieper keek er nog zo naar uit: de eerste start van de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem in de Kattenstad. Het had een hoogdag moeten worden met tal van koerswedstrijden in en rond Ieper. Het coronavirus besliste er anders over. Ondertussen werd een nieuwe datum gevonden voor de wedstrijd: 11 oktober.

“In plaats van een voorjaarsklassieker krijgen we dus een najaarsklassieker”, zegt burgemeester Emmily Talpe. “We zijn uiteraard enthousiast dat Ieper nu alsnog gaststad kan zijn voor de start van Gent-Wevelgem. We schuiven binnenkort aan tafel met de organisatoren om de voorbereidingen te starten. Veel zal evenwel afhangen van de evolutie van deze coronacrisis: volksgezondheid en veiligheid hebben prioriteit.”

In beeld

Schepen van Toerisme en Evenementen Diego Desmadryl wil de start van Gent-Wevelgem aangrijpen om Ieper te promoten. “We namen met het bestuur al het engagement om na de crisis onze stad als toeristische trekpleister in de kijker te zetten. Met Gent-Wevelgem wordt de streek mooi in beeld gebracht op televisie, en dat is welgekomen. Na een aantal moeilijke maanden zal dit voor de logiesverstrekker en horeca een opsteker zijn. Goed nieuws dus!”