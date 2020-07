Ieper geeft verenigingen financieel duwtje in de rug om coronaverlies op te vangen Christophe Maertens

07 juli 2020

08u26 5 Ieper Stad Ieper gaat socio-culturele verenigingen toch subsidies geven voor de geschrapte evenementen. “Zodat de Ieperlingen hopelijk snel na coronatijd samen culturele en sociale activiteiten kunnen blijven beleven.”

De coronacrisis blokkeerde de werking van heel wat Ieperse verenigingen. Veel organisaties moesten noodgedwongen alle activiteiten annuleren. “En net het aantal activiteiten bepaalt de toelage van de stad. Daarom wil het stadsbestuur hen een financieel duwtje in de rug geven”, zeggen schepenen Valentijn Despeghel (sp.a), Dimitry Soenen (N-VA), Patrick Benoot (Open Ieper) en Eva Ryde (N-VA). “Hiermee willen we het socio-culturele weefsel in onze stad versterken, zodat de Ieperlingen na coronatijd samen weer culturele en sociale activiteiten kunnen blijven beleven.”

Kalender voorleggen

Het stadsbestuur wil de voorziene subsidies volledig toekennen, al konden vele activiteiten niet doorgaan. Verenigingen zullen daarvoor een kalender kunnen voorleggen van alle geplande activiteiten en evenementen die door de coronacrisis in het water vielen. Lagen sommige activiteiten nog niet vast? Dan kunnen de verenigingen een ‘normale’ planning van het vorige werkjaar indienen voor de onderbroken periode. Ook de evenementensubsidies wil het stadsbestuur volledig uitbetalen aan de organisatoren van onder andere Ieperfest, de bloedprocessie en de kermissen. “Want ondanks de annulatie maakten organisatoren toch kosten.”

De Vlaamse regering maakte bekend een noodfonds vrij te maken om de coronacrisis op te vangen. Via dit fonds wordt 87 miljoen steun aan verenigingen en clubs uit de sectoren cultuur, jeugd en sport verleend. De steden en gemeenten staan in voor de verdeling. “Voor Ieper betekent dit dat de stad 546.000 euro kan inzetten om de sectoren cultuur, jeugd en sport te ondersteunen. Hierbij is extra aandacht voor burgers in kansarmoede.

Ontmoetingscentra gratis

Daarnaast kunnen erkende verenigingen vanaf september gedurende minstens één jaar de ontmoetingscentra of cultuurcentra, stadsschouwburg en het Perron gratis gebruiken voor occasionele activiteiten. “Een noodzakelijk duwtje in de rug om het rijke socio-culturele leven in Ieper te ondersteunen en verlies aan inkomsten te dempen”, besluiten de schepenen.