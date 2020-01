Ieper gebruikt voortaan herbruikbare bekers op nieuwjaarsreceptie Christophe Maertens

03 januari 2020

12u10 0 Ieper De wandelzone van de Grote Markt zal op zondag 5 januari, van 11 tot 13 uur, opnieuw het sfeervolle decor vormen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

“Muzikale animatie, een kinderspeeldorp, ijspiste, vuurkorven en veel gezellige mensen. Het ideale moment om met andere Ieperlingen een babbeltje te slaan, nieuwjaarswensen uit te wisselen en samen het glas te heffen. Zoals bij het begin van elk jaar trakteren we op soep, jenever, glühwein, warme chocolademelk, pils en smoutebollen”, zegt burgemeester Emmily Talpe, die rond 11.30 uur haar nieuwjaarstoespraak houdt.

Herbruikbare bekers

“Vanaf 2020 is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden drank te serveren in wegwerpbekers, blikjes of petflesjes. En dus verdwijnen de plastic borrelglaasjes en bekers op de nieuwjaarsreceptie. Voortaan krijgt je jouw gratis drankje in een herbruikbare beker. Ook de warme dranken serveren we vanaf nu in een herbruikbare mok. Hiervoor hebben we een aparte stand waar de bekers kunnen afgehaald en teruggebracht worden. Voor een euro waarborg ontvang je een beker. De mok kun je kopen voor een euro. Je eigen mok meebrengen kan natuurlijk ook.”

Doventolk

De stad denkt aan de toegankelijkheid van de receptie en zorgt voor extra aanpassingen. “Er wordt in de nabijheid van het podium een afgebakende zone ingericht voor inwoners die minder mobiel zijn. Zij worden ter plaatse bediend. Zoals voorgaande jaren is er ook een doventolk.”