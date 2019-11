Ieper gaat zieke bomen in Zuidschote vervangen uit veiligheid Christophe Maertens

06 november 2019

13u53 3 Ieper Door de ‘essenziekte’ moeten heel wat bomen in het dorp Zuidschote gekapt worden.

“Meer dan de helft van de bomen in de Lotzstraat, Middelstraat en Grenadiersstraat zijn zwaar aangetast of zijn zelfs bijna dood door de essenziekte”, zegt schepen Valentijn Despeghel (sp.a). “De essenziekte is een schimmel die via het blad de boom infecteert en deze geleidelijk aan doet afsterven. In de beginfase van de aantasting zijn de gevolgen voor de boom nog beperkt, je ziet alleen dorre bladeren. In een gevorderd stadium sterven de takken en de kruin af. Vooral jongere essen zijn gevoelig aan de schimmel. De zieke bomen laten staan, is gevaarlijk. Ze kunnen bijvoorbeeld takken verliezen of bij storm omvallen. Ook al zien de mooie bomen er op het eerste gezicht dus niet ziek uit”, zegt Despeghel.

Na overleg met de het Regionaal Landschap Westhoek, de Milieuraad en Natuurpunt heeft Ieper besloten de bomen in één keer te kappen. Deze winter nog worden nieuwe boompjes aangeplant. Specifiek zal er een nieuwe bomenrij met 22 haagbeuken aangeplant worden in de Grenadiersstraat en 222 nieuwe esdoorns en wintereiken in de Middelstraat.