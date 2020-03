Ieper en Regionaal Landschap Westhoek zetten in op groenere bedrijventerreinen, afvalintercommunale IVVO plant als eerste bomen en struiken Christophe Maertens

03 maart 2020

18u51 0 Ieper De werknemers van de afvalintercommunale IVVO hebben dinsdag bomen en struiken gepland op een deel van de site langs de Bargiestraat in Ieper. De intercommunale is proefkonijn voor een project dat door de stad Ieper en Regionaal Landschap Westhoek wordt gelanceerd: het groener maken van industrieterreinen.

“Op de industriezone in Ieper is er buiten de verplichte groenzones relatief weinig aandacht voor vergroening, laat staan bebossingsprojecten”, zegt Valentijn Despeghel, schepen en voorzitter van de afval intercommunale. “IVVO wil hier iets aan doen. Samen met haar personeel, de stad Ieper en het Regionaal Landschap Westhoek worden de handen uit de mouwen gestoken om meer dan duizend bomen en struiken aan te planten.”

Biodiversiteit

“Het Regionaal Landschap Westhoek is al jaren actief in het buitengebied waar vergroeningen bij landbouwers en particulieren worden gerealiseerd”, zegt de schepen. “Ook langs wegen en wandelpaden worden bomen en struiken aangeplant. Echter om een antwoord te bieden op de klimaatproblematiek en dalende biodiversiteit wordt vanaf 2020 ook ingezet op het vergroenen van bedrijfsterreinen. Het is nu éénmaal een feit dat tal van bedrijven stukjes restgrond hebben liggen met als doel om later ooit te bebouwen of zelfs braak te laten liggen. Deze stukjes grond kunnen via kleine ingrepen ervoor zorgen dat we al dan niet tijdelijk meer CO2 kunnen opslaan. Daarmee gaan we plaatselijk klimaatopwarming tegen en bieden we de biodiversiteit extra kansen.” De stukken grond blijven industriegebied, maar het is mogelijk om tijdelijke aanplantingen te doen. “Als een bedrijf zijn gebouwen wil uitbreiden of aanpassen dan vormen deze vergroeningen geen probleem voor het bekomen van een nieuwe omgevingsvergunning”, zegt de schepen. “Naast deze voordelen kunnen we besparen op de jaarlijkse onderhoudskosten doordat we de te bebossen percelen niet meer om de twee weken hoeven te maaien.”

Krentenboompje

De vergroening van de IVVO-site bestaat uit 3 luiken. Op een oppervlakte van 1500 m² worden er 1075 bomen en struiken aangeplant. De boomsoorten zijn els, wilg en populier. De bosrand en houtkant bestaan uit meidoorn, gelderse roos, kardinaalsmuts, rode kornoelje, hazelaar, bosroos en krentenboompje. Daarnaast werden op een ander deel van de site al 15 fruitbomen geplant. “De bedoeling daarvan is zelf appelsap te persen voor het eigen personeel en de bezoekers”, klinkt het. “Daarnaast willen we een snoeicursus inplannen zodat de mensen thuis ook aan de slag kan met hun eigen fruitbomen.”

Tenslotte willen we op een strook met blote grond klaver inzaaien. Dit voor twee redenen: klaver zorgt voor een dichte bodembedekking en is bijkomend een waardevolle plant voor bijen, vlinders en insecten.

Fluvius

“De IVVO is niet het eerste bedrijf die inzet op het vergroenen van haar bedrijfssite”, weet Valentijn Despeghel. “In 2014 werd op initiatief van de Ieperse milieuraad een vergroening bij Mc Bride opgezet. In 2018 werkte de dienst landschap van de stad Ieper een vergroening uit voor de nieuwe bedrijfszetel van Fluvius. Maar al deze vergroeningen waren projecten zonder structurele aanpak. Nu hebben het Regionaal Landschap Westhoek en de stad Ieper beslist om actiever in te zetten op het vergroenen van bedrijfsterreinen. Het Regionaal Landschap zal in overleg met geïnteresseerde bedrijven gratis zorgen voor een plan. De bedrijven engageren zich vervolgens om het plan te realiseren. De IVVO is het eerste bedrijf die via deze nieuwe formule aan de slag gaat.” Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met het Regionaal Landschap Westhoek via 051 54 59 62 of info@rlwesthoek.be, of met de stad Ieper via 057/44 16 68 of milieu.educatie@ieper.be.