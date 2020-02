Ieper en Poperinge maken zich op voor 100 dagen: vetstiften, vuurwerk en bommetjes verboden LBR

19 februari 2020

15u36 0 Ieper In Ieper en Poperinge vieren de laatstejaars middelbare studenten op vrijdag 21 februari hun 100 dagen. Vorig jaar werden 56 GAS-boetes uitgeschreven, vooral voor voetzoekers en vuurwerk. Politiezone Arro Ieper zet de afspraken nog even op een rijtje.

“100 dagen vindt dit jaar zowel in Ieper als in Poperinge plaats op 21 februari. Naar jaarlijkse gewoonte zal de dag voor 100 dagen ook al goed gefeest worden in beide steden. We vragen de deelnemers het nodige respect en aan buurtbewoners het nodige begrip. Feesten mag dus, maar draag zorg voor je omgeving en voor elkaar, ‘t zwien deur de bjèten joagen... Mo tope nor hus!”, zo staat te lezen op de Facebookpagina van de politie.

Vanaf donderdag 20 februari zullen extra politiepatrouilles ingezet worden. De 100-dagen stoet in Ieper trekt vrijdag uit van 6.50 tot 7.45 uur. In Poperinge vindt de stoet in de namiddag plaats, van 15.35 tot 17 uur. Beide stoeten kunnen verkeershinder veroorzaken in het centrum. Tussen 22 en 7 uur mag er geen rumoer meer gemaakt worden om de nachtrust van de bewoners te respecteren. Onnodige geluidshinder is ook overdag niet toegestaan. Bij aanhoudende geluidsoverlast kun je de politie contacteren op 057/23.05.00.

Speciaal voor Ieper werden enkele tijdelijke politieverordeningen opgesteld. Van donderdag 6 uur tot zaterdag 6 uur is het bezit van scheerschuim, bloem, vetstoffen, vetstiften en alcohol verboden. Van donderdag tot en met zondag zijn ook voetzoekers, bommetjes en ander vuurwerk verboden. Wie toch betrapt wordt, riskeert een GAS-boete van zestig euro. Meer info op www.arroieper.be.