Ieper eert slachtoffers WO II: nieuw monument op de vestingen met hulp van VTI Ieper

16 juni 2020

15u52 0 Ieper De stad Ieper zal tot in de eeuwigheid gelinkt worden aan de Eerste Wereldoorlog, maar ook de wereldbrand die iets meer dan 20 jaar later losbarstte zorgde jammer genoeg voor doden in de Vredesstad. Om zowel de militaire als burgerlijke slachtoffers te herdenken komt er een monument ter hoogte van de Predikherentoren op de vestingen.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal ‘oorlogsdoden’ tijdens de Tweede Wereldoorlog in Ieper vermoedelijk rond of boven de 300 mensen ligt, waarvan twee derde burgers. De grootste groep waren vluchtelingen die van elders kwamen naar aanleiding van de inval in 1940. Daarvan stierven 136 personen. In 1940 vielen 27 doden te betreuren onder de Ieperse bevolking, hoofdzakelijk door bombardementen. Tijdens de bevrijding in 1944 vonden 12 Ieperlingen en 14 burgers uit omliggende gemeenten de dood in de stad.

Poolse soldaten

Daarnaast sneuvelden in 1940 vijf Ieperlingen die waren ingelijfd in het Belgische leger. In Ieper zelf vielen nog eens 10 Belgische soldaten. Op het Ypres Town Cemetery Extension liggen 43 Britse militairen begraven die stierven in WO II. Het aantal Duitse en Franse soldaten die de dood vonden op Iepers grondgebied in 1940-1945 is niet gekend. Wel geweten is dat er bij de bevrijding van de stad in september 1944 9 Poolse soldaten om het leven kwamen. Voor hen is langs de Kemmelseweg een monument te vinden. Er is echter verder onderzoek nodig om tot een meer accuraat totaal aantal slachtoffers te komen.

“De afgelopen jaren kregen we meermaals de suggestie dat een nieuw monument ter herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog wel gepast zou zijn”, zegt schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). “Concrete voorstellen kwamen er van het Koninklijk Verstandhoudingscomité van Oudstrijders en het Royal British Legion Ypres Branch.” In mei vorig jaar gaf het schepencollege groen licht om het project te onderzoeken. Een formeel akkoord kwam er in december. Het nieuwe monument krijgt een plaats op de vestingen nabij de Predikherentoren. “Er komt een gedenkplaat met een foto van de Menenpoort, genomen tijdens de oorlog”, zegt Peter Slosse, directeur Toerisme in Ieper. “Op de foto zijn Duitse soldaten te zien en de schade aan de Menenpoort. Het is opvallend hoe weinig foto’s er te vinden zijn uit WO II, terwijl de Eerste Wereldoorlog in overvloed is gedocumenteerd.” Aan het nieuwe monument komen twee vlaggenmasten.

Zevende jaar renovatie

Zonder de coronacrisis zou het monument al op 8 mei – naar aanleiding van de 75ste verjaardag van VE-dag – zijn ingehuldigd. De ceremonie is verplaatst naar september, maar dinsdag werd al een eerste fase van het monument voorgesteld. Het VTI van Ieper schoot voor de realisatie van het project het stadsbestuur te hulp. “We kregen de vraag om een sokkel voor het monument te maken”, zegt leerkracht Patrick Lierman. “We schakelden daarvoor de leerlingen van het 7de jaar renovatie in. Een voorbeeld van het werk vonden we aan OC ’t Riet in Zillebeke. Het eerste idee was om de leerlingen het project ter plaatse te laten uitvoeren, maar we hebben de sokkel toch in de school gemetseld en dan op zijn geheel naar hier gebracht. Voor de school is het leuk om zo’n opdracht te krijgen, maar ook de studenten vinden het fijn. Als ze hier later met hun lief passeren, kunnen ze pronken dat ze aan het monument hebben meegewerkt (lacht).”

Luitenant-Kolonel Christophe Onraet, de voormalige militaire provinciecommandant, is blij met het initiatief. De oud-militair is momenteel ondervoorzitter van de Royal British Legion Ypres Branch. “Er waren de afgelopen periode tal van plechtigheden gepland rond de WO II-herdenking”, aldus de officier. “De coronacrisis zorgde echter voor een massale afgelasting. Ik ben dan ook tevreden dat dit monument, dat hier op de vestingen een mooi plaatsje krijgt, toch even in de kijker wordt gezet.”