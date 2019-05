Ieper brengt studiebezoek aan Loos-en-Gohelle Christophe Maertens

22 mei 2019

18u05 0 Ieper De milieudienst van de stad Ieper organiseert op 15 juni een bezoek aan het stadje Loos-en-Gohelle, nabij Lens.

“Sinds jaren zet Loos-en-Gohelle in op duurzame ontwikkeling”, zegt duurzaamheidsambtenaar Hein Lapauw. “De projecten in het stadje worden opgezet van onderuit en wordt in Frankrijk en Europa genoemd als voorbeeld.” Tijdens het bezoek zal burgemeester Caron de ambities en aanpak toelichten. “In de namiddag bezoeken we de vroegere mijnsite, nu omgebouwd tot een innovatiecentrum voor circulaire economie en duurzaamheid en een culturele werkplaats. De kenmerkende tweeling terrils, te zien vanop de Kemmelberg, is uitgeroeid tot een top groengebied. We bezoeken enkele wijken en leren er hoe de energieomslag wordt aangepakt, met betrokkenheid van de bewoners. Thema’s die aan bod komen, zijn energie, biodiversiteit in de stad, burgerbetrokkenheid, duurzame mobiliteit en duurzame wijken, water en korte keten.”

De stad kadert het bezoek in een lopend engagement van het Europees project SHINE, waarbij 65 OCMW-woningen energiezuinig worden gerenoveerd. De bezoekers vertrekken om 8 uur aan het Perron in de Fochlaan in Ieper. Het einde van het bezoek is gepland tussen 17 en 17.30 uur. Inschrijven kan bij Hein Lapauw via duurzaam@ieper.be of op 057/45.16.72, liefst voor 5 juni. De inschrijving is pas geldig als het inschrijvingsgeld van 25 euro betaald is op de rekening van de milieuraad op BE79 8918 0403 5333.