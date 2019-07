Ieper bevestigt alcoholverbod Stationsplein, vestingen en Le Touquetpark: “Rust en veiligheidsgevoel terug brengen” Christophe Maertens

02 juli 2019

18u57 6 Ieper Het stadsbestuur van Ieper heeft nu definitief een alcoholverbod ingevoerd op het Stationsplein, Le Touquetpark en de vestingen. De maatregel wordt genomen na een incident met dodelijke afloop. “Naast een alcoholverbod willen we mensen met problemen begeleiden.”

“Op 8 september 2016 werd in Ieper al eens een alcoholverbod opgelegd voor het Astridpark”, weet burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). Dronken mensen maakten er toen regelmatig ruzie en vielen ook voorbijgangers lastig. “Alcohol was duidelijk de rode draad. Het verbod, dat behouden blijft, werd goed opgevolgd en de rust keerde terug. Het probleem heeft zich echter verlegd en doet zich nu voornamelijk in de stationsbuurt voor, vooral op het Stationsplein. Aan de Lijnwinkel is onlangs zelfs een incident uit de hand gelopen.” Daarbij werd de 44-jarige Vincent Van Cayseele van zijn fiets geduwd. De man liep een schedelbreuk op en overleed kort daarop. Het stadsbestuur bevestigt nu het alcoholverbod voor het Stationsplein, Le Touquetpark en de vestingen.

Een alcoholverbod zal het probleem niet oplossen, maar er zal wel minder overlast zijn op een aantal gevoelige locaties Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper)

Begeleiding

“In overleg met de politie hebben we besloten een alcoholverbod in te voeren, zodat de politie beter kan optreden bij problemen”, legt de burgemeester uit. “Nu kan de politie ingrijpen in geval van openbare dronkenschap, maar een alcoholverbod laat de politie toe sneller op te treden en het zal ook preventief werken. Over enkele maanden zullen we dit evalueren en bijsturen waar nodig. Een alcoholverbod zal het probleem niet oplossen, maar er zal wel minder overlast zijn op een aantal gevoelige locaties. Het moet de rust en het veiligheidsgevoel terug brengen. Daarnaast willen we inzetten op begeleiding en hulp aan mensen die soms overlast veroorzaken. Er is altijd een risico dat het probleem zich verplaatst, maar net daarom is die begeleiding zo belangrijk”, meent de burgemeester.

Extra patrouilles

“We willen die mensen uit die spiraal halen, maar kunnen dat alleen als ze dat ook willen, op vrijwillige basis dus”, voegt schepen Eva Ryde (N-VA) eraan toe. “In samenspraak met onder andere de politie, het Heilig Hartziekenhuis en CAW gaan we naar mensen toe die ook maar de kleinste vraag om hulp hebben”, verzekert de schepen. “De jeugdopbouwwerker wordt ingeschakeld als het om minderjarigen gaat.”

De politie zal tijdens de zomermaanden, waarin traditioneel meer mensen op straat zijn, extra patrouilleren aan het station, net als de gemeenschapswacht. Wie betrapt wordt op een overtreding krijgt een GAS-boete van zestig euro, maar die kan oplopen bij herhaaldelijke inbreuken.

Als er nog meer problemen van komen, is er maar één oplossing en dat is een totaalverbod in de stad, zoals in Amsterdam Raadslid Peter De Groote (CD&V)

Totaalverbod

Raadslid Peter De Groote (CD&V) vreest dat het probleem zich opnieuw zal verplaatsen. “Naar de Leet bijvoorbeeld. Ik zie dat nu al gebeuren. Het zijn daarom niet dezelfde mensen uit de stationsbuurt, maar toch”, zegt het raadslid. “Ik mag er niet aandenken dat die mensen zich verplaatsen naar speelpleintjes. Dit zal enorm goed moeten worden geëvalueerd en als er nog meer problemen van komen, is er maar één oplossing en dat is een totaalverbod in de stad, zoals in Amsterdam. Blikjes bier op banken kan voor mij in de toekomst niet meer.” Onder een verbod vallen natuurlijk niet de horeca, evenementen en terrassen.

In het Le Touquetpark bleek niet iedereen zich al onmiddellijk aan het verbod te houden. Onze fotograaf betrapte een aantal mensen die rustig bier uit blik zaten de drinken.