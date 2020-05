Ieper besproeit voetbalvelden met gezuiverd afvalwater van Aquafin Christophe Maertens

25 mei 2020

16u05 0 Ieper De Ieperse groendienst houdt zich aan het captatieverbod en besproeit de stedelijke voetbalvelden met gezuiverd afvalwater van Aquafin.

Het oppompen van water uit de vijvers, bekkens en de vestingen is sinds vorig weekend op bevel van de gouverneur verboden in een deel van onze provincie. Ook het grondgebied van Ieper valt onder het verbod. De oorzaak is de droogte en de daling van de waterpeil. De stad Ieper onderhandelde met watermaatschappij Aquafin om het gezuiverde afvalwater van de zuiveringsinstallatie op de Diksmuidseweg te kunnen gebruiken. Dat water voldoet bijna overal aan de strenge Vlaamse normen, maar is niet drinkbaar. Met dit gezuiverde water kunnen wel de grasvoetbalvelden van KVK Westhoek, Vlamertinge, Dikkebus, Elverdinge, Voormezele, Brielen, Zillebeke, Hollebeke en Boezinge besproeid worden. Dat gebeurt ’s ochtends om de waterverdamping zoveel mogelijk tegen te gaan.

“Bij een captatieverbod moet ook de stad zich aan de regels houden”, zegt schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (sp.a) “Met het gezuiverde water krijgen de pas aangeplante bomen voldoende water en kan de renovatie van de voetbalvelden op een correcte manier uitgevoerd worden. Daarom is de overeenkomst met Aquafin een gouden zaak en kan onze groendienst uitdroging van aanplantingen en voetbalvelden proberen te vermijden.”

Spaarzaam omgaan met water blijft de boodschap zo lang het zo droog blijft. Wie het verbod negeert, riskeert een gevangenisstraf van acht tot vertien dagen en een boete die kan oplopen tot tweehonderd euro.

