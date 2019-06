Ieper al volop in rallysfeer Christophe Maertens

27 juni 2019

14u43 0 Ieper De Kattenstad is al volledig ondergedompeld in de rallysfeer. Deze avond is er de shakedown in Nieuwkerke. Ondertussen raakt de Grote Markt volgestouwd met tenten, kraampjes en wagens.

Woensdagavond werd in Boezinge de Rally van Ieper op gang geschoten met de shakedown Historic. “Het parcours van de shakedown werd volledig hertekend”, aldus de organisatoren. Donderdag om 20.15 staat de shakedown in de Nieuwkerke op het programma. “Er staan al meteen grote belangen op het spel. Na twee verkenningspassages, wordt vanaf 19.30 uur gestreden voor de beste tijd op deze Qualifying Stage. Elk van de tenoren krijgt een kans om een toptijd te rijden. Het klassement van de avond bepaald de startorde van de Renties Ypres Rally vrijdagavond. De 15 snelste rijders mogen die avond op het podium in Ieper hun startpositie kiezen.” Ondertussen wordt op de Grote Markt van Ieper de laatste details afgewerkt voor de start. “Dit jaar keert het podium van Ypres Historic Rally terug naar de Grote Markt. De vereniging van beide podia zal ervoor zorgen dat er continu rallywagens te zien zijn op de Grote Markt”, zegt voorzitter Alain Penasse.

Dit jaar kunnen de toeschouwers de rallywagens live volgen op hun smartphone. “Track & Trace is al jarenlang een essentieel instrument voor de wedsstrijdleiding om te waken over de veiligheid en een correct wedstrijdverloop”, klinkt het. “In real time worden de rallywagens gevolgd op grote schermen door de wedstrijdleiding. Zodra een wagen stilstaat, krijgt de leiding een signaal en kan er eventueel worden ingegrepen. Dit seizoen is de Track & Trace door alle toeschouwers te raadplegen. Met een unieke barcode op je e-ticket kan je inloggen op de website www.ypresrally.com en alle bewegingen van de rallywagens live volgen op je smartphone of computer.”